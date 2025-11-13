Moda masculina 2026: las tendencias clave para el verano según el diseñador Sergio Furman

La moda no es solo algo que le interese a las mujeres. Con el correr de los años, los hombres están cada vez más pendientes de las tendencias. Eligen los colores y telas que proponen las marcas y buscan estar acordes con sus looks para cada tipo de ocasión.

La agencia de noticias, Noticias Argentinas entrevistó a Sergio Furman, diseñador y creador de la marca masculina Dogma Industry, para saber cuál es la tendencia para el verano 2026.

Moda hombre 2026: los colores y prendas que serán furor en verano

«Para el verano se usarán colores terrosos como el chocolate, el beige y el tostado. También habrá mucho off-white», adelantó el diseñador, que aclaró que se verán «prendas oversized, que ya dejaron de ser una moda para convertirse en un nuevo clásico».

«La gente joven elige vestirse con ropa más holgada, no al cuerpo como ocurría hace algunos años», explicó Furman, quien remarcó que «se verán texturas distintas como calados o lanilla».

En cuanto a las prendas, este verano las bermudas serán un poco más largas y las prendas en general vendrán más «lavadas y gastadas».

«Cuando se acerque más la temporada de playa y de alto verano, los linos serán moda constantemente, más que nada pantalones de lino, ya sea chino o babuchas. También camisas cuello mao, manga larga y manga corta», explicó el diseñador, que detalló que «en cuanto a las remeras, se verán muchas con estampas con números y tipografías universitarias/deportivas».

Con información de NA