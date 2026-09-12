Muna Pauls Cherri sorprendió con un cambio radical de look para su nueva etapa musical

Muna Pauls Cherri atraviesa un momento de cambios. Mientras se prepara para dar sus primeros pasos en la música con la grabación de un disco, la joven decidió renovar por completo su imagen y sorprendió con un look muy diferente al que venía mostrando.

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls dejó atrás su característica melena castaña y apostó por un rubio dorado y luminoso, acompañado por un corte más corto. Según informó TN, la transformación estuvo a cargo del estilista Max Jara, reconocido como “Mejor Peluquero” en los Martín Fierro de la Moda 2026.

El cambio, sin embargo, no sería definitivo. El nuevo look forma parte de una transición pensada especialmente para acompañar la etapa musical de Muna, que podría avanzar hacia una transformación todavía más marcada cuando llegue el momento de realizar las imágenes de su disco.

Muna Pauls Cherri cambió el pelo: rubia y con un corte más corto

El cambio más evidente está en el color. Muna abandonó su tono castaño natural para incorporar reflejos dorados, aunque conservó parte de su base original para conseguir un resultado más natural.

De acuerdo con TN, Jara trabajó con una técnica freehand y contornos, que permite lograr un aclarado progresivo y evitar un contraste demasiado marcado entre las raíces y el resto del cabello.

“Apostamos al color natural, al dorado, porque es la paleta que va con su colorimetría. Destacamos más las puntas para mantener la base natural, así no hace falta tanto retoque”, explicó el estilista.

La intención fue conseguir un color de bajo mantenimiento, que pueda acompañar las actividades cotidianas de la joven sin necesidad de retoques permanentes.

El próximo cambio de Muna para el lanzamiento de su disco

La transformación que mostró ahora sería solamente el comienzo. Según adelantó el propio peluquero, el plan es llevar el cabello de Muna hacia un rubio todavía más definido y sumar un corte carré cuando se acerque la producción fotográfica para la tapa de su disco.

De esta manera, la renovación estética aparece directamente vinculada con la construcción de su imagen para su nueva etapa como cantante.

Muna lleva tiempo mostrando su vínculo con la música y ahora se prepara para avanzar con un proyecto propio. El cambio de imagen parece acompañar justamente ese momento, con una estética más definida de cara a sus próximos lanzamientos.

El look elegido por Muna para mostrar su transformación

Para presentar su nuevo pelo, Muna eligió un estilismo sencillo y minimalista, dejando que el cambio de color se convirtiera en el verdadero protagonista.

Llevó una remera blanca de mangas cortas con jeans clásicos y completó el conjunto con delicados collares dorados. Entre ellos se destacó una cadena con un pequeño dije de pimiento rojo que aportó un detalle de color.

La elección continúa una línea que la joven viene mostrando desde hace tiempo: prendas básicas combinadas con elementos urbanos y accesorios que aportan personalidad.

El estilo streetwear que Muna Pauls Cherri ya mostraba en las redes

Antes de esta transformación, Muna ya había comenzado a llamar la atención por sus elecciones de moda. Durante un viaje a Madrid, por ejemplo, mostró una propuesta streetwear construida a partir de prendas holgadas.

Según destacó TN, combinó una camisa oversized a rayas azules y blancas con jeans anchos de grandes bolsillos y una gorra de béisbol marrón con las iniciales “NY”.

Completó aquel estilismo con una shoulder bag negra con cadena dorada, aros de argolla y varios collares.

Ahora, con el pelo más corto y el nuevo rubio dorado, Muna Pauls Cherri inaugura una imagen diferente justo cuando comienza a construir su propio camino artístico, esta vez con la música como protagonista.