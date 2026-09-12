Lamine Yamal conquista la moda: lanzó su colección de jeans y reveló su estilo en GQ

Lamine Yamal ya no marca tendencia únicamente dentro de una cancha. A los 19 años, la figura del Barcelona y de la selección española avanza también como referente de moda de una nueva generación y acaba de dar otro paso en esa dirección: presentó su primera colección de ropa junto a American Eagle, con el jean como gran protagonista, y habló con GQ sobre su estilo y el proceso creativo detrás de la colaboración.

El vínculo del futbolista con la marca estadounidense había comenzado meses atrás, cuando fue elegido embajador global y protagonizó la campaña Ready for the World. Ahora, la alianza se convirtió en una colección propia que intenta trasladar al vestuario cotidiano parte de la personalidad que Yamal muestra fuera de la cancha.

Lamine Yamal presentó su primera colección de moda

La colección American Eagle x Lamine Yamal está integrada por 28 piezas y apuesta por prendas relajadas, fáciles de combinar y atravesadas por una estética juvenil.

El denim ocupa un lugar central, con jeans, camperas y distintas versiones de conjuntos que recuperan una de las tendencias fuertes de la temporada: el total denim. También aparecen prendas de siluetas amplias y una estética casual cercana a la forma en la que el propio futbolista suele vestirse fuera del campo.

En la campaña, Yamal vuelve a unir sus dos mundos. La pelota aparece junto con los jeans y las prendas urbanas, en imágenes que aprovechan su identidad como futbolista sin convertir la colección simplemente en indumentaria deportiva.

American Eagle define la propuesta como una colaboración basada en la cultura joven, el estilo personal y una actitud relajada, con prendas pensadas para diferentes momentos del día.

Qué dijo Lamine Yamal en su entrevista con GQ

El futbolista explicó a GQ España que quiso involucrarse realmente en el proyecto y evitar convertirse simplemente en una celebridad que presta su imagen para vender una colección.

“Quería que esta colección resultara auténtica, no solo poner mi nombre en algo”, aseguró Yamal en la entrevista publicada por la revista.

El jugador contó además que toma inspiración de diferentes lugares, aunque no busca copiar el estilo de una persona determinada. Esa combinación parece haberse convertido precisamente en una de las características de su imagen pública: puede pasar de la ropa deportiva y las prendas oversize a accesorios de lujo y looks mucho más elaborados.

De las canchas a convertirse en referente de estilo

El interés de la industria por Yamal no resulta casual. A su enorme exposición deportiva se suma una imagen que conecta especialmente con la Generación Z, un público que ya no separa con tanta claridad fútbol, música, moda y cultura digital.

GQ lo define como una figura de la moda de esa generación y su desembarco con una colección propia refuerza esa construcción.

Además, el jugador viene mostrando un interés cada vez mayor por los accesorios de lujo. La edición mexicana de GQ destacó recientemente su colección de bolsos, que incluye piezas de firmas como Louis Vuitton, Chanel y Gucci.

Su vestuario, sus relojes, zapatillas y bolsos ya generan análisis propios en publicaciones especializadas, algo que hasta hace no demasiado tiempo estaba reservado principalmente a músicos, actores y modelos.

El jean vuelve a dominar la moda en 2026

La elección del denim tampoco es casual. Los jeans atraviesan una nueva temporada de protagonismo, impulsados tanto por el regreso de referencias de los años 90 como por siluetas relajadas, prendas vintage y conjuntos completos de jean.

GQ ubica entre las tendencias de denim de esta temporada a los cortes amplios y relajados, los lavados claros y las referencias noventosas, además del regreso de algunos diseños más ajustados.

Y Yamal no es el único famoso que se convirtió en cara de esta renovación. Durante 2026, figuras como Sydney Sweeney y Hailey Bieber también protagonizaron campañas en las que el jean ocupa el centro de la escena.

Lamine Yamal construye una marca que va mucho más allá del fútbol

Con apenas 19 años, Yamal empieza a construir una imagen que trasciende sus resultados deportivos. Moda, redes sociales, lujo y fútbol forman parte de un mismo universo alrededor de una de las figuras jóvenes con mayor exposición internacional.

Su primera colección muestra hasta dónde puede extenderse ese fenómeno: ya no se trata solamente de que una marca lo elija como modelo para una campaña, sino de convertir su propio estilo en un producto.

Y mientras continúa acumulando protagonismo dentro del Barcelona, fuera de la cancha Lamine Yamal parece decidido a jugar otro partido: convertirse también en uno de los nuevos referentes masculinos de la moda internacional.

Con información de TN