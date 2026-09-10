Boca vendió a Kevin Zenón al Atlas de México: ¿Cuánto dinero recibe?

En las últimas horas, Boca vendió a Kevin Zenón. Luego de una larga negociación, el mediocampista continuará su carrera en el futbol mexicano, más precisamente en el Atlas.

El equipo dirigido por Hernán Crespo mejoró las condiciones y adquirió al futbolista de 25 años por una suma de 6 millones de dólares por la totalidad del pase. Boca tenía el 80%, así que recibirá 4.800.000 dólares. El monto se pagará en cinco cuotas, con el último desembolso previsto para diciembre de 2027. Por otro lado, Unión tenía el porcentaje restante y percibirá 1.200.000 de la moneda estadounidense.

El club mexicano había enviado una oferta de préstamo con opción de compra, pero desde el Xeneize la habían rechazado, ya que querían una venta. Finalmente, llegaron a un punto en común y se realizó la operación. Boca recuperará la inversión realizada en 2024, cuando lo compro por 3 millones y medio de dólares al Tatengue.

Desde su llegada al club de la Ribera, Zenón disputó un total de 92 partidos, convirtió 12 goles y dio ocho asistencias. En su primer semestre, el volante mostró un gran nivel que lo hizo titular indiscutido. Sin embargo, su rendimiento empeoró y perdió mucho terreno.

El pasado sábado, el correntino anotó su último gol con la camiseta de Boca, en el empate 2-2 ante Gimnasia de Mendoza. En los últimos partidos, venía ganando terreno en la consideración de Arruabarrena, pero finalmente el Vasco pierde una variante en un momento importante de la temporada.

En Mendoza, Zenón había anotado el 2-1 para Boca. Este fue su último grito con el Xeneize.

A pesar de la salida de Zenón, Boca no piensa reforzarse con ningún futbolista. De igual forma, el DT recibió una gran noticia este martes: Rodrigo Battaglia se sumó al plantel luego de una larga ausencia por lesión y el Vasco tendrá otra variante en el mediocampo para la triple competencia.