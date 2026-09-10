Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a sus tres finalistas: quién fue la última eliminada

Comenzó la cuenta regresiva para la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada. Santiago del Moro anunció el miércoles a la última eliminada en placa positiva -tras la salida de Yanina Zilli el lunes-, dejando definida la lista de participantes que competirán el próximo domingo por el premio mayor.

Nueva eliminación en Gran Hermano

Al comenzar la emisión, el conductor del reality de Telefe anunció la pausa de la votación y recibió de la escribana los cuatro sobres: tres dorados y uno negro, este último con el nombre de la participante con menor cantidad de votos.

De manera aleatoria y para evitar especulaciones, el presentador reveló a las primeras salvadas de la noche: Charlotte Caniggia y Sol Abraham.

El duelo final enfrentó a Yisela “Yipio” Pintos con Luana Fernández. Pasadas las 23:30, se confirmó la eliminación de Luana tras obtener el 6,6 % de los votos, quedando en el cuarto puesto. Con su salida, quedaron definidas las tres finalistas de la edición 2026 de Gran Hermano.

Luana concluyó su participación tras 199 días de aislamiento ininterrumpido en la casa, siendo la única concursante de GH Generación Dorada que jamás había salido al exterior.

“Que gane la que el supremo elija. Todo lo que pasó en esta casa lo voy a dejar acá y no tengo ningún problema con ustedes. Quiero conocerlas afuera y que gane la mejor. Las llevo en mi corazón”, expresó antes de retirarse cantando No es mi despedida de Gilda.