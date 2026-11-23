Juliana Awada volvió a convertirse en referente de estilo con una elección que anticipa una de las tendencias de moda del verano 2027. La empresaria dejó de lado las clásicas balerinas y apostó por unas sandalias planas de doble hebilla, un modelo que combina comodidad, diseño minimalista y una estética relajada.

Según destacó la revista Caras, la ex primera dama compartió en sus historias de Instagram distintas postales de sus días al aire libre, donde mostró cómo incorporar este calzado a conjuntos elegantes y descontracturados.

La elección no pasó inadvertida: las sandalias inspiradas en las clásicas Birkenstock Arizona vuelven a ganar protagonismo y se presentan como una alternativa para quienes buscan comodidad sin resignar estilo.

Cómo son las sandalias que eligió Juliana Awada y serán tendencia en 2027

El modelo que lució Juliana Awada se caracteriza por un diseño sencillo, con dos tiras anchas sobre el empeine, hebillas regulables y una suela pensada para brindar comodidad.

Se trata de un calzado de inspiración anatómica que ya tuvo momentos de gran popularidad y que vuelve a instalarse entre las propuestas para la temporada de calor.

Entre sus principales características se destacan:

Diseño minimalista: líneas simples y ausencia de adornos excesivos.

líneas simples y ausencia de adornos excesivos. Doble hebilla: permite ajustar las tiras al pie.

permite ajustar las tiras al pie. Suela plana: ideal para acompañar conjuntos informales.

ideal para acompañar conjuntos informales. Colores neutros: el chocolate, el beige y el negro son opciones fáciles de combinar.

el chocolate, el beige y el negro son opciones fáciles de combinar. Versatilidad: funcionan con jeans, vestidos, pantalones de lino y faldas largas.

La propuesta responde a una tendencia que gana espacio en el guardarropa: elegir prendas y accesorios que puedan utilizarse durante distintas ocasiones sin perder elegancia.

El look de Juliana Awada que confirmó la tendencia del verano

En una de las imágenes que compartió durante una escapada con amigas, Awada combinó las sandalias color chocolate con un jean de lavado claro, una camisa de denim celeste y un blazer tejido en tonos marrones.

El conjunto se completó con anteojos de sol y una cartera de rafia con detalles bordados, un accesorio que reforzó la estética natural del look.

En otra postal, tomada en un campo de flores amarillas, la empresaria eligió un vestido corto marrón acompañado por un abrigo al tono y la misma cartera.

Ambas propuestas reflejan una característica de su estilo personal: la combinación de prendas clásicas, colores neutros y accesorios sencillos para conseguir conjuntos sofisticados sin esfuerzo aparente.

Cómo combinar las sandalias de doble hebilla este verano 2027

Una de las ventajas de este modelo es su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. Las sandalias de doble hebilla pueden incorporarse tanto a conjuntos urbanos como a propuestas de vacaciones.

Con jeans y camisa blanca: una combinación clásica que funciona para todos los días. Los pantalones rectos o de pierna ancha aportan un aire moderno.

Con vestidos de lino: una opción fresca para las tardes de verano, especialmente en tonos naturales como blanco, arena o chocolate.

Con faldas midi: las sandalias planas permiten crear un conjunto femenino y relajado, ideal para paseos o encuentros informales.

Con pantalones amplios: los modelos de lino o algodón combinan especialmente bien con este tipo de calzado.

Con accesorios de fibras naturales: carteras de rafia, bolsos tejidos y sombreros de ala ancha completan una estética de inspiración mediterránea.

¿Las sandalias de doble hebilla reemplazarán a las balerinas en 2027?

Aunque las balerinas continúan presentes en las tendencias de moda, las sandalias anatómicas aparecen como una alternativa especialmente atractiva para los días de calor.

Su principal diferencial es la combinación de practicidad y diseño, dos características que explican su permanencia a lo largo de diferentes temporadas.

Además, el regreso de los tonos tierra y las prendas de fibras naturales favorece la incorporación de este tipo de calzado a los conjuntos cotidianos.

La elección de Juliana Awada vuelve a poner en primer plano una tendencia que no necesita grandes transformaciones del guardarropa.

El verano 2027 propone recuperar la comodidad como parte del estilo, y las sandalias de doble hebilla se presentan como una de las opciones para lograrlo.