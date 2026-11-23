Catherine Fulop protagonizó uno de los momentos más emotivos de su vida al regresar a Venezuela después de 14 años sin visitar su país natal. La actriz pudo reencontrarse con su mamá, Cleopatra García, y decidió contar públicamente la dolorosa razón que durante más de una década le impidió concretar ese viaje.

En una entrevista con Infama (América TV), la artista reconoció que el temor a sufrir represalias por sus opiniones políticas fue determinante para mantenerse alejada de Venezuela. Aunque nunca dejó de expresar su deseo de regresar, la incertidumbre sobre lo que podía ocurrirle al ingresar al país la llevó a postergar el encuentro familiar.

Según informó PrimiciasYa, Fulop finalmente pudo superar ese miedo y aprovechó una propuesta laboral para volver a su tierra natal, acompañada por su marido, Osvaldo «Ova» Sabatini.

Catherine Fulop confesó por qué tuvo miedo de regresar a Venezuela durante 14 años

Durante la entrevista con Marcela Tauro, Catherine Fulop explicó que durante mucho tiempo sintió temor por las posibles consecuencias de sus declaraciones públicas contra el gobierno venezolano.

La actriz, que en numerosas oportunidades expresó sus críticas a la situación política de su país, admitió que no sabía qué podía suceder si intentaba ingresar nuevamente a Venezuela.

Su preocupación estaba relacionada con la denominada Ley contra el Odio, una normativa venezolana que mencionó al explicar sus temores por haberse manifestado como opositora.

Cuando Tauro le preguntó si tenía miedo de ser detenida al llegar al aeropuerto, Fulop reconoció que no sabía si eso podía ocurrir, pero que prefería no exponerse a ese riesgo.

La incertidumbre fue tan grande que pasaron 14 años antes de que se animara a regresar.

El dolor de Catherine Fulop por estar lejos de su mamá

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando la actriz habló sobre su mamá, Cleopatra García, y la angustia que le provocaba no poder acompañarla.

Fulop reconoció que el paso del tiempo y la edad de su madre aumentaban su preocupación, especialmente ante la posibilidad de que surgiera una emergencia familiar.

La actriz explicó que le resultaba muy difícil pensar que, si su mamá atravesaba un problema de salud, ella no podría estar presente para ayudar a sus hermanas.

Aunque Catherine llevaba 14 años sin visitar Venezuela, no había pasado todo ese tiempo sin ver a su madre. Según informaron TN y Clarín, ambas habían podido encontrarse en Estados Unidos en 2021.

Sin embargo, regresar a la casa familiar y reencontrarse con sus raíces tenía un significado diferente.

La distancia, el miedo y la imposibilidad de viajar libremente a su país se habían convertido en una carga emocional que la acompañó durante años.

Qué hizo que Catherine Fulop finalmente se animara a viajar

La oportunidad de regresar surgió a partir de una invitación de Venevisión, uno de los principales canales de televisión de Venezuela, para participar de un proyecto laboral.

Aunque todavía no dio detalles sobre esa propuesta, Fulop explicó que el contacto con la señal televisiva le permitió sentirse más segura.

Antes de confirmar el viaje, consultó si existían riesgos para su ingreso al país y recibió respuestas que le transmitieron tranquilidad.

Además, mencionó que la presencia de la dirigente opositora María Corina Machado en Venezuela también había influido en su decisión.

La actriz reconoció que durante años se había prometido regresar cuando sintiera que estaban dadas las condiciones.

Finalmente, decidió concretar el viaje acompañada por Ova Sabatini, quien estuvo a su lado durante el esperado reencuentro familiar.

Catherine Fulop se quebró al hablar de su regreso: la emoción de volver a casa

Después de aterrizar en Venezuela, Catherine compartió diferentes imágenes y videos en sus redes sociales.

En las publicaciones mostró su alegría por volver a recorrer lugares que formaron parte de su historia y, especialmente, por abrazar nuevamente a su mamá.

Durante su conversación con Infama, la actriz reconoció que el viaje había despertado emociones profundas y que sentía que estaba comenzando a sanar una herida que llevaba años abierta.

Fulop aseguró que durante mucho tiempo se había sentido emocionalmente quebrada por no poder regresar a su país y que volver a pisar suelo venezolano le permitió recuperar una parte importante de su identidad.

También destacó el acompañamiento de su marido, quien compartió su felicidad durante el viaje.

La artista contó que sus hijas, Oriana y Tiziana Sabatini, habían manifestado preocupación por la decisión de regresar, aunque finalmente pudo transmitirles tranquilidad.

Catherine Fulop habló del futuro de Venezuela tras su regreso

Además del reencuentro familiar, la actriz reflexionó sobre la situación que atraviesa su país natal.

Fulop aseguró que percibe un clima de esperanza entre los venezolanos, aunque aclaró que eso no significa que todos los problemas estén resueltos.

Después de tantos años de distancia, la artista expresó su deseo de que Venezuela atraviese una etapa de cambios y que quienes se encuentran fuera del país puedan regresar sin temor.

El viaje representó mucho más que un compromiso profesional: fue la posibilidad de volver a abrazar a su mamá, reencontrarse con sus afectos y cerrar una etapa marcada por la angustia y la incertidumbre.

Tras 14 años sin pisar su tierra natal, Catherine Fulop logró concretar uno de sus deseos más profundos y compartir públicamente la emoción de sentirse nuevamente en casa.