Las principales consultoras privadas proyectan que la inflación de noviembre se ubicará entre el 1,8% y el 1,9%, perforando nuevamente el piso del 2% tras el salto al 2,2% en octubre, una suba que el Gobierno atribuyó al cambio en el Régimen de Zonas Frías. El optimismo de los analistas responde al comportamiento de los alimentos y bebidas, que durante la tercera semana del mes mostraron aumentos moderados e incluso retrocesos en productos frescos.

En la misma línea, el economista Pablo Wende anticipó a Diario RÍO NEGRO que el índice mensual quedará por debajo del 2%, apoyado en los datos parciales recogidos a una semana del cierre de noviembre.

El analista remarcó que sostener la desaceleración es determinante para la Casa Rosada, ya que la suba de precios de la primera mitad del año golpeó el poder adquisitivo y la demanda, dos factores que explican que la economía apenas crezca entre 0,5% y 0,7% este año: «Si llegás a tener otro repunte de la inflación te va a pegar otra vez en salarios, le va a pegar al consumo como pasó a principio de este año, y esa es la peor noticia para el Gobierno».

De cara al cierre del mes y el arranque de diciembre, el mercado sigue de cerca dos variables: el desempeño semanal de las canastas relevadas por LCG, EconViews, Analytica e Invecq, y el despertar del dólar mayorista, que saltó $ 29 en cinco jornadas, de $ 1.551 el lunes a $ 1.580 el viernes, y acumuló un avance del 2,5% desde el último día de octubre.

Alimentos en baja y rubros que empujan: los números de las consultoras

Los relevamientos privados de la tercera semana de noviembre exhibieron diferencias según la composición de cada muestra, pero coincidieron en señalar un alivio en los productos básicos frente a otros rubros de la economía:

LCG: midió una suba del 0,3% en alimentos y bebidas durante la tercera semana (su segundo registro consecutivo en alza) y un acumulado mensual del 0,9% . Sin embargo, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró al 1,2% ( 0,2 puntos porcentuales menos que la medición anterior), con panificados y bebidas explicando poco más de la mitad de ese avance.



midió una suba del en alimentos y bebidas durante la tercera semana (su segundo registro consecutivo en alza) y un acumulado mensual del . Sin embargo, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas desaceleró al ( menos que la medición anterior), con explicando poco más de la mitad de ese avance. EconViews: registró una deflación del 0,1% en su canasta de alimentos y bebidas en supermercados, traccionada por una caída del 2,1% en verdulería que compensó el aumento del 0,5% en lácteos . En el acumulado de las últimas cuatro semanas, el indicador se ubicó en 1,4% .



registró una en su canasta de alimentos y bebidas en supermercados, traccionada por una caída del que compensó el aumento del . En el acumulado de las últimas cuatro semanas, el indicador se ubicó en . Analytica: relevó un incremento del 1,7% en su propia canasta de alimentos y bebidas para el mismo período de cuatro semanas, por encima de las mediciones de EconViews y LCG.



relevó un incremento del en su propia canasta de alimentos y bebidas para el mismo período de cuatro semanas, por encima de las mediciones de EconViews y LCG. Invecq: coincidió en detectar una deflación del 0,1% en alimentos y bebidas no alcohólicas durante la última semana. El analista Manuel Cerdán informó que el nivel general de precios subió 0,3% en ese lapso, impulsado por equipamiento y mantenimiento del hogar (2,4%), bebidas alcohólicas (1,3%) y recreación y cultura (0,9%), mientras que alimentos fue el único rubro con variación negativa.

El despertar del dólar mayorista y el margen para diciembre

Aunque las proyecciones para noviembre se mantienen contenidas, el ajuste acumulado del 2,5% en el tipo de cambio mayorista cortó la racha de estabilidad sostenida desde agosto, cuando las variaciones mensuales se ubicaban por debajo del 1%.

Para Pablo Wende, el principal riesgo hacia los próximos meses es un eventual traslado cambiario a las góndolas: «Es el peligro de toda la vida», advirtió a este medio, al contrastar que en la Argentina cualquier salto del dólar repercute con rapidez en los precios internos, a diferencia de Brasil, donde la divisa subió 20% sin que se espere un rebrote inflacionario.

Desde EconViews, el economista Alejandro Giacoia evaluó que el desplazamiento oficial todavía se mantiene acotado y que la cercanía con el fin de mes limita su efecto inmediato sobre noviembre. «Con respecto al dólar la suba todavía no fue tan grande y estuvo relativamente controlada al menos en el oficial», afirmó, aunque advirtió: «En la medida en que haya más incertidumbre sobre lo que puede pasar con el tipo de cambio ahí podría llegar a pegar más sobre la inflación».

Respecto del calendario, Giacoia precisó: «Por ahora el impacto debería ser bastante acotado y además como se da sobre el final del mes no pegaría tanto sobre noviembre, quizás podría pegar incluso en diciembre».

Por su parte, el economista de Analytica, Claudio Caprarulo, señaló que el humor financiero actual vuelve más sensible la formación de precios frente a los movimientos cambiarios. «El aumento del tipo de cambio acumula 2,5% respecto al último día de octubre», indicó, y agregó: «La dificultad respecto a otros períodos donde también sucedió un comportamiento similar es que ahora las expectativas son más negativas, y también juegan un papel en la formación de precios».

En sintonía con la cautela de los analistas ante el inicio del último mes del año, Caprarulo concluyó: «Hay que esperar a las próximas semanas para dimensionar el impacto en los precios».