Ni gorra ni visera: la tendencia europea que promete conquistar el verano 2027

La clásica gorra con visera empieza a compartir protagonismo con dos accesorios que prometen convertirse en los favoritos del verano 2027: los pañuelos para el pelo y los pilusos. La tendencia, que ya se observa en Europa, recupera la estética retro y apuesta por materiales livianos, colores suaves y diseños que pueden adaptarse tanto a un día de playa como a un look urbano.

Según publicó El Cronista, las propuestas de moda para la próxima temporada dejan atrás algunas estructuras rígidas y recuperan complementos versátiles que combinan comodidad y estilo. Los pañuelos de seda y algodón aparecen entre los protagonistas, mientras que los sombreros tipo bucket hat, conocidos en Argentina como pilusos, mantienen su lugar entre las opciones preferidas para los días de calor.

La novedad no significa que las gorras desaparezcan, sino que hay nuevas formas de completar un outfit sin recurrir siempre a la tradicional visera deportiva.

El accesorio que llega desde Europa y promete reemplazar a la gorra en el verano 2027

Los pañuelos para la cabeza son una de las tendencias que más fuerza ganan para la temporada primavera-verano. Aunque fueron populares décadas atrás, regresan con una estética renovada y una gran variedad de estampados.

Una de sus principales ventajas es que permiten crear diferentes estilos con una sola prenda.

Entre las formas de usarlos que se destacan están:

Anudados debajo del mentón: para conseguir un look de inspiración vintage.

para conseguir un look de inspiración vintage. Atados en la nuca: una alternativa cómoda para mantener el pelo recogido.

una alternativa cómoda para mantener el pelo recogido. Como vincha: ideales para despejar el rostro y sumar color.

ideales para despejar el rostro y sumar color. Cubriendo toda la cabeza: una opción de estilo retro para combinar con anteojos de sol.

Los modelos de seda, algodón y telas livianas se destacan por su versatilidad. Además, pueden combinarse con vestidos, camisas amplias, musculosas y prendas de lino.

Los estampados geométricos, las flores pequeñas y los diseños en tonos pastel aparecen entre las alternativas para quienes buscan un detalle llamativo sin recargar el conjunto.

Vuelven los pilusos: el sombrero de los 90 que será tendencia en el verano

El piluso, también conocido como bucket hat, es el otro gran protagonista de la temporada. Este sombrero de ala blanda y forma redondeada tuvo un lugar destacado en la moda de los años 90 y volvió a instalarse en los últimos años.

Su principal atractivo es la comodidad: se puede doblar, guardar fácilmente en una cartera o mochila y combinar con distintos estilos de ropa.

Para el verano 2027, los modelos de rafia, crochet, algodón y gabardina liviana aparecen entre las opciones destacadas.

También ganan espacio los diseños artesanales, con tejidos calados y texturas que aportan una estética relajada.

A diferencia de las gorras deportivas, los pilusos pueden acompañar tanto conjuntos informales como prendas más delicadas, especialmente cuando se eligen en colores neutros.

Qué colores y estampados se usarán en el verano 2027

La nueva temporada apuesta por una combinación de tonos naturales, colores suaves y estampados de inspiración retro.

Entre las opciones para incorporar estos accesorios al guardarropa se destacan:

Beige, arena y blanco: ideales para combinar con prendas de lino y algodón.

ideales para combinar con prendas de lino y algodón. Celeste, rosa y verde pastel: para sumar color sin perder delicadeza.

para sumar color sin perder delicadeza. Estampados florales: especialmente en pañuelos anudados.

especialmente en pañuelos anudados. Diseños geométricos: una alternativa para looks más modernos.

una alternativa para looks más modernos. Crochet y tejidos artesanales: para quienes prefieren una estética boho.

La clave está en elegir un accesorio que pueda combinarse con varias prendas, en lugar de comprar uno diferente para cada conjunto.

Cómo combinar pañuelos y pilusos sin gastar demasiado

Una de las ventajas de esta tendencia es que no hace falta renovar todo el guardarropa para incorporarla.

Un pañuelo que ya esté guardado en casa puede convertirse en el detalle principal de un look veraniego. También es posible recuperar un piluso de temporadas anteriores y combinarlo con prendas actuales.

Para un look de playa, un piluso de algodón puede acompañar un traje de baño, una camisa abierta y sandalias.

Para una salida informal, un pañuelo estampado combina con una remera básica, un jean y zapatillas.

Para un conjunto más elegante, un pañuelo de seda anudado debajo del mentón puede complementar un vestido liviano y anteojos de sol.

La tendencia también resulta práctica para quienes buscan viajar con poco equipaje, ya que ambos accesorios ocupan poco espacio.

¿Los pañuelos y pilusos protegen del sol igual que una gorra?

Aunque estos accesorios pueden aportar sombra, no todos ofrecen la misma protección frente a la radiación solar.

Un pañuelo fino puede cubrir el cuero cabelludo, pero no necesariamente proteger el rostro. Los pilusos, por su parte, pueden brindar sombra en distintas direcciones, aunque su eficacia depende del ancho del ala, el tejido y la cobertura.

Por eso, durante los días de calor, el uso de estos accesorios no reemplaza al protector solar ni a otras medidas de protección, especialmente cuando se permanece mucho tiempo al aire libre.

La tendencia del verano 2027: comodidad, nostalgia y accesorios versátiles

El regreso de los pañuelos y pilusos refleja una característica de la moda actual: recuperar accesorios clásicos y adaptarlos a nuevas formas de vestir.

Lejos de exigir grandes cambios, esta propuesta permite renovar un conjunto sencillo con un solo detalle.

Así, mientras la gorra con visera continúa siendo un clásico, los pañuelos de inspiración vintage y los pilusos de telas livianas se perfilan como dos de las alternativas para sumar al verano 2027.