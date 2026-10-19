Marley sufrió un contratiempo en Europa y sorprendió con su reacción: “Siempre con una sonrisa”

Marley volvió a protagonizar una situación inesperada durante uno de sus viajes por el exterior. Esta vez, el conductor de Telefe sufrió un inconveniente con su equipaje mientras recorría Noruega para las grabaciones de Por el mundo y tuvo que buscar una solución de urgencia para continuar con sus actividades.

Acostumbrado a compartir con sus seguidores tanto los paisajes como los imprevistos de sus recorridos, el presentador contó que la aerolínea había perdido su valija y que se había quedado prácticamente con la ropa que llevaba puesta. Lejos de suspender sus planes, decidió tomarse el problema con humor.

Según publicó la revista Pronto, Marley mostró a través de sus redes sociales cómo se las ingenió para seguir adelante con el viaje, incluso cuando las condiciones climáticas complicaron todavía más la experiencia.

Marley se quedó sin valija en Noruega: qué pasó durante el viaje

El conductor relató lo ocurrido en un video que compartió con sus seguidores de Instagram. Con su característico sentido del humor, comenzó haciendo un comentario irónico sobre la empresa aérea responsable del traslado de su equipaje.

“Quiero agradecer a la aerolínea noruega”, expresó antes de explicar el verdadero motivo de su comentario.

A continuación, mostró una pequeña bolsa con las prendas que había conseguido comprar para reemplazar parte de sus pertenencias.

“Me perdió la valija. Miren lo liviano que estoy viajando. Una bolsita con ropa que me compré, pero bueno”, contó.

La situación lo obligó a reducir sus pertenencias a lo indispensable. Entre otras cosas, tuvo que comprar ropa interior y arreglárselas con el abrigo que tenía a mano.

“Con mi única campera. Me compré dos calzoncillos. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que adaptarse, hay que reírse”, comentó.

Aunque perder el equipaje puede convertirse en un verdadero problema durante cualquier viaje, en este caso la situación tenía una dificultad adicional: Marley se encontraba en Noruega, un destino donde el frío, el viento y las lluvias pueden exigir ropa adecuada para realizar excursiones al aire libre.

De la pérdida del equipaje a una excursión bajo la lluvia: cómo siguió el viaje de Marley

A pesar del contratiempo, Marley continuó con las grabaciones y se embarcó en una excursión para recorrer los famosos fiordos noruegos.

Desde la embarcación, compartió imágenes de los paisajes y explicó algunas características de estas formaciones naturales, originadas por la acción de antiguos glaciares.

Sin embargo, el clima tampoco le dio tregua. Durante el recorrido comenzaron a registrarse fuertes ráfagas de viento y lluvia, lo que hizo todavía más incómodo el hecho de contar con tan poca ropa.

El conductor aprovechó la travesía para mostrar las montañas, el agua y los fenómenos naturales que observaba desde el barco.

Uno de los detalles que más llamó su atención fue la intensidad de los arcoíris que aparecían entre las nubes.

“Nunca vi unos arcoíris como los que hay acá. Hay uno cada 20 metros más o menos, y son de un color súper, súper fuerte”, relató.

También se refirió a los salmones característicos de la región y protagonizó un momento divertido cuando confundió el nombre del pez con el de una enfermedad.

La excursión continuó entre comentarios espontáneos, explicaciones sobre el paisaje y algunas dificultades provocadas por las condiciones meteorológicas.

La reacción de Marley después de perder todas sus pertenencias

Aunque el problema con la valija no se había solucionado, Marley eligió continuar con sus compromisos laborales y mantener el buen humor.

Hacia el final del video, volvió a mostrar que seguía utilizando las pocas prendas que tenía disponibles.

“Estoy con el único sweater que tengo, sin valija, pero no me importa. Siempre con una sonrisa”, aseguró.

La frase resumió la manera en que decidió afrontar el inconveniente, que se sumó a la larga lista de situaciones imprevistas que vivió durante sus viajes televisivos.

Hasta el momento, el conductor no confirmó públicamente si logró recuperar su equipaje ni cuándo podría recibir sus pertenencias.

Marley y los imprevistos que marcaron sus viajes por el mundo

No es la primera vez que Marley atraviesa una situación complicada durante las grabaciones de Por el mundo.

En agosto de 2025, mientras realizaba una excursión en Asia junto a Karina Jelinek, sufrió un accidente cuando intentaba ayudar a la modelo a atravesar un sector estrecho de un recorrido.

En aquella oportunidad, se golpeó la cabeza contra una piedra y terminó con una herida que provocó preocupación entre los integrantes del equipo.

Esta vez, el inconveniente no estuvo relacionado con su salud, sino con la pérdida de su equipaje en medio de un viaje de trabajo.

A pesar de las dificultades, el conductor siguió adelante con su recorrido por Noruega y volvió a mostrar que los imprevistos también forman parte de las aventuras que comparte con el público.