Las Aloha Super en azul hielo se perfilan como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan renovar su colección de zapatillas y alejarse de los clásicos modelos Samba y Gazelle.

Según destacó la revista especializada en moda Trendencias, este diseño comenzó a ganar protagonismo en Europa como una alternativa a las populares botas UGG, especialmente por su versatilidad y su estética inspirada en los tonos fríos.

Aunque en el hemisferio norte se imponen en los conjuntos de invierno, su tonalidad también resulta ideal para incorporar a los looks de primavera y verano en la Argentina.

Cómo son las zaptillas azul hielo que marcan tendencia

Las Aloha Super presentan una silueta de perfil bajo, con cordones y una estética retro que permite combinarlas tanto con prendas deportivas como con conjuntos urbanos más sofisticados.

Su principal atractivo es el azul hielo, una tonalidad suave y luminosa que funciona como alternativa al blanco tradicional.

A diferencia de las botas UGG, estas zapatillas no están diseñadas específicamente para proteger del frío, pero ofrecen mayores posibilidades de combinación durante diferentes estaciones del año.

Cómo combinar las zapatillas azul hielo

La versatilidad de este modelo permite incorporarlo a distintos estilos:

Con jeans rectos: una combinación clásica y relajada.

una combinación clásica y relajada. Con pantalones blancos de lino: ideal para los días de verano.

ideal para los días de verano. Con prendas en color bordó: para generar un contraste sofisticado.

para generar un contraste sofisticado. Con vestidos midi: para conseguir un estilo urbano y descontracturado.

para conseguir un estilo urbano y descontracturado. Con accesorios en azul pastel: para crear una combinación más armoniosa.

También pueden complementarse con prendas en tonos grises, beige, negro y chocolate.

Cuánto cuestan las Aloha Super

En el marco de las promociones por el Black Friday 2026, el modelo fue anunciado en España con un descuento del 40%, pasando de 100 a 60 euros, según informó Trendencias.

Más allá de las promociones, su atractivo refleja una tendencia que continúa consolidándose en el mundo de la moda: las zapatillas de inspiración retro, las siluetas discretas y los colores pastel.

El azul hielo se suma así a las tonalidades que permiten renovar el calzado cotidiano sin renunciar a la comodidad ni a la posibilidad de crear múltiples combinaciones.