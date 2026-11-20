Diciembre está cada vez más cerca y con él llega una de las preguntas más frecuentes de esta época: ¿qué me pongo?. Entre las despedidas de año, los cócteles de la empresa y los encuentros que se suman a último momento, encontrar un look que funcione para cada ocasión puede convertirse en todo un desafío.

La buena noticia es que no hace falta apostar siempre por un vestido de fiesta: algunas prendas del guardarropa, combinadas con los accesorios indicados, pueden ser el punto de partida para armar un conjunto especial.

Las últimas elecciones de las celebrities que participaron de Alcorta Edition dejaron algunas pistas sobre lo que viene. Denim, conjuntos de dos piezas, siluetas urbanas, colores vibrantes y detalles en rojo fueron parte de los estilismos que se vieron durante el encuentro, con propuestas que también pueden trasladarse a los planes de fin de año.

Denim, también de noche

¿Quién dijo que el jean no puede ser parte de un look para salir? Zuzu Coudeu demostró que un buen denim puede funcionar incluso en una ocasión especial.

Su combinación de body negro strapless y jean azul de tiro alto es una alternativa simple y canchera para un cóctel informal. El secreto está en sumar zapatos de punta, una cartera pequeña y accesorios dorados que eleven el conjunto.

Texturas y tonos tierra

Eva De Dominici eligió una combinación de marrones y chocolate, con una campera corta de cuero y minifalda al tono. Las medias negras translúcidas con lunares sumaron un detalle inesperado y los anteojos XL completaron el estilismo.

Una fórmula interesante para una salida después del trabajo: jugar con distintas texturas y tonalidades dentro de una misma paleta.

La clave está en encontrar prendas que permitan sentirse cómoda y sumar detalles que cambien por completo el resultado. Porque en esta época, cuando los planes se multiplican, tener algunas buenas combinaciones a mano puede resolver más de una pregunta frente al placard.

Un toque de color

Si la idea es salir de los clásicos neutros, los accesorios pueden hacer la diferencia. Cande Vetrano apostó por una cartera roja como detalle protagonista de un look de impronta fresca y descontracturada.

Es una buena inspiración para quienes prefieren mantener una base más sencilla y sumar un acento de color a través de una cartera, zapatos o algún accesorio.

El infaltable vestido negro

Para quienes prefieren resolver el look con una sola prenda, el vestido negro sigue siendo un gran recurso. Paloma Cepeda eligió un diseño sin mangas, con cuello a la base, botones al frente y cintura marcada.

Lo combinó con zapatos de gamuza gris topo, una opción que le dio un aire más relajado al conjunto. Una alternativa para actualizar ese básico que siempre salva cuando aparece una invitación de último momento.