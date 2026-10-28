Nicole Neumann y sus botas peep-toe: cómo son, por qué dividen las aguas y cómo se llevan esta temporada

Hay calzados que pasan desapercibidos y otros que, apenas se ven, desatan debates en el mundo de la moda. En esa última categoría entran sin dudarlo las botas peep-toe, un calzado que volvió a capturar la atención de la mano de Nicole Neumann.

El diseño se caracteriza por su fórmula tan particular: caña alta (generalmente por debajo de la rodilla o estilo bota slouchy) combinada con una sutil abertura en la punta (toe) que deja los dedos al descubierto.

Este tipo de calzado genera amor incondicional o rechazo rotundo. Por un lado, sus detractores cuestionan la lógica climática de una bota alta con los dedos libres. Por el otro, los amantes de la moda defienden su fuerte carácter rupturista y su versatilidad para los días de transición entre estaciones, donde el clima es inestable pero hay ganas de mostrar piel y jugado diseño.

La clave para que este calzado no luzca descolocado está en el balance del look y Nicole lo sabe a la perfección.

Peep-toe: una lección Boho de Nicole Neumann

La modelo y conductora, fiel a su estilo Boho, eligió llevar unas botas slouchy de gamuza color camel. Lo combinó con unas bermudas de denim estilo jort de corte ancho marcadas en la cintura con un cinturón oscuro de hebilla metálica ancha.

En la parte superior optó por una musculosa básica en un tono nude tostado que llevó con un blazer oversize corto en tonos off-white con y hombros estructurados que le dan muchísima presencia.

Completó el estilismo con anillos, un collar corto tipo choker y una cadena más larga con un dije de piedra central. Cerró el look con un clean make up.