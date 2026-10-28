Choque de trenes en España: Cancillería rastrea posibles argentinos entre las víctimas y habilita una línea para emergencias

Tras el brutal choque de trenes de alta velocidad que dejó más de 40 muertos en Toledo, el Gobierno nacional argentino activó de urgencia sus protocolos diplomáticos. La Cancillería argentina confirmó que rastrea los reportes oficiales de los rescatistas para determinar si hay argentinos entre las víctimas o los heridos.

A través de un comunicado, el Ejecutivo expresó su «profundo pesar» por el siniestro ferroviario que paralizó a Europa y envió sus condolencias. En paralelo, la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid montaron una guardia permanente para cruzar datos con los servicios de emergencia de la provincia de Toledo.

El mensaje de Pablo Quirno y la línea que habilitó Cancillería para emergencias

El canciller Pablo Quirno se sumó a las muestras de apoyo institucionales desde sus redes. “Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas. Acompaño al pueblo español en este doloroso momento y deseo una pronta recuperación a los heridos”, destacó el funcionario.

Para llevar tranquilidad a las familias que tienen allegados viajando por la península ibérica, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición una línea de comunicación directa de urgencia:

Teléfono de contacto: el Consulado General en Madrid habilitó la línea móvil y de WhatsApp +34 609 240 408.

El canal opera como guardia consular, destinado exclusivamente a brindar asistencia y recibir consultas sobre posibles afectados en el accidente de los trenes de Renfe e Iryo.

Brutal choque de trenes en España: hay al menos 40 muertos y decenas de heridos

El accidente ocurrió a las 8:54 de la mañana, en el kilómetro 118 de las vías que conectan Madrid con Sevilla. Un tren de la empresa pública Renfe impactó de lleno contra los últimos coches de una formación de la compañía Iryo, que por motivos que aún se investigan, se encontraba frenada sobre la misma línea a la altura de la estación de Urda.

El alcalde de la vecina localidad de Los Yébenes, Jesús Pérez, detalló que la zona del desastre está en el corazón de los montes de Toledo, un área de bosque mediterráneo. Esta geografía compleja dificulta las tareas de los rescatistas, que trabajan sobre el terreno para asistir a los atrapados en los coches desbarrancados.

Las autoridades confirmaron que 544 personas viajaban en total entre ambas formaciones al momento del impacto. El detalle del pasaje es el siguiente: