Lionel Scaloni y el dolor por su mamá: la conferencia en la que no pudo contener la emoción y que hoy conmueve

Lionel Scaloni atraviesa un profundo dolor por la muerte de su mamá, Eulalia Marzetti, quien falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe. La noticia, conocida este miércoles 28 de octubre de 2026, trajo al presente uno de los momentos más sensibles que protagonizó el entrenador de la Selección argentina frente a los medios: aquella conferencia de prensa de octubre de 2021 en la que dejó de lado el fútbol para hablar de su familia.

Según reconstruyeron TN, TyC Sports y La Nación, el episodio ocurrió después de la victoria de Argentina frente a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque la Selección estaba cada vez más cerca de clasificarse al Mundial de Qatar 2022, Scaloni sorprendió con una respuesta que dejó en evidencia su angustia personal.

La frase de Lionel Scaloni sobre su familia que sorprendió antes del Mundial de Qatar

Era el 14 de octubre de 2021. Argentina acababa de vencer a Perú por 1 a 0 en el estadio Monumental y el equipo dirigido por Scaloni atravesaba un gran momento deportivo.

Sin embargo, cuando un periodista le preguntó si ya pensaba en el Mundial, el entrenador dejó de lado cualquier análisis futbolístico.

«Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia», respondió.

Luego reconoció que atravesaba una situación familiar difícil y que, en ese contexto, no estaba en condiciones de pensar en la Copa del Mundo.

Sus palabras sorprendieron porque llegaron cuando el seleccionado argentino acumulaba buenos resultados y comenzaba a consolidarse como uno de los equipos protagonistas del fútbol internacional.

Pero detrás de aquella campaña deportiva había una preocupación mucho más importante para el entrenador: la salud de sus padres y la distancia de su esposa e hijos, que vivían en España.

Qué le pasaba a la mamá de Lionel Scaloni en octubre de 2021

En aquel momento, Eulalia Marzetti atravesaba un delicado problema de salud que había comenzado meses antes.

El entrenador había permanecido durante un tiempo en Argentina para acompañar a sus padres, mientras su esposa, Elisa, y sus hijos, Ian y Noah, se encontraban en Mallorca.

La situación familiar se había convertido en una preocupación constante para Scaloni, quien intentaba equilibrar sus responsabilidades al frente de la Selección con la necesidad de estar cerca de sus seres queridos.

La enfermedad de Eulalia se prolongó durante aproximadamente cinco años, hasta su fallecimiento en octubre de 2026. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa médica específica de su muerte.

El día que Scaloni no pudo ocultar su emoción al hablar de sus padres

La conferencia de octubre de 2021 no fue el único momento en el que Scaloni dejó ver su preocupación.

Un mes después, en noviembre de 2021, volvió a emocionarse frente a los periodistas cuando le preguntaron cómo continuaba la salud de sus padres.

El entrenador reconoció que la situación había mejorado, aunque prefirió no profundizar en los detalles.

En aquella oportunidad, explicó que se trataba de un asunto íntimo y manifestó su deseo de que sus padres pudieran superar los problemas de salud que atravesaban.

Según registró TyC Sports, Scaloni quedó visiblemente conmovido después de responder aquella pregunta. Durante unos segundos le costó recuperar la compostura, antes de continuar con la conferencia.

Fue una escena que mostró una faceta diferente del entrenador, habitualmente reservado cuando se trata de su vida privada.

La Copa América 2021 y la dedicatoria más especial para su mamá

Meses antes de aquellas conferencias, Scaloni había protagonizado otro momento emotivo después de conquistar la Copa América 2021.

Argentina acababa de derrotar a Brasil en el Maracaná y había conseguido su primer título mayor en 28 años.

En medio de los festejos, el entrenador recordó especialmente a su mamá, que atravesaba un grave problema de salud.

La dedicatoria fue uno de los gestos más personales de aquella noche histórica.

Mientras millones de argentinos celebraban la consagración, Scaloni tenía presente la situación de Eulalia y la preocupación que acompañaba a su familia.

La muerte de Eulalia Marzetti y el recuerdo de aquellas palabras

Eulalia Marzetti murió el martes 27 de octubre de 2026 en Pujato, la localidad santafesina donde vivía junto a su esposo, Ángel Scaloni, conocido como Chiche.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia y trascendió públicamente durante la mañana del miércoles.

La mujer había trabajado como jueza de paz de la Municipalidad de Pujato y era madre de tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Su fallecimiento volvió a poner en primer plano aquellas declaraciones del entrenador, pronunciadas cuando todavía faltaba más de un año para que Argentina conquistara el Mundial de Qatar.

Cinco años después, las imágenes de Scaloni emocionado y sus palabras sobre la salud de sus padres adquieren un significado especialmente conmovedor.

Detrás del entrenador que llevó a la Selección argentina a la gloria también estaba un hijo preocupado por su mamá, que atravesaba una enfermedad mientras él vivía algunos de los momentos más importantes de su carrera.