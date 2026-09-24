Perfume: los secretos para que dure más

¿Es cierto que cuanto más perfume usamos, más dura?

No necesariamente. La duración no depende tanto de la cantidad, sino de cómo preparamos la piel y de la forma en que aplicamos la fragancia. La idea no es usar más, sino encontrar la cantidad justa.

¿Cuál es el mejor momento para perfumarnos?

Después del baño, con la piel limpia. En ese momento está libre de restos de sudor, protector solar u otros productos que puedan alterar el aroma y la fragancia puede desarrollarse de manera más fiel.

¿La hidratación realmente hace la diferencia?

Sí. Una piel hidratada retiene mejor las moléculas aromáticas que una piel seca. Antes de perfumarnos, podemos aplicar una crema. Si es de la misma línea, ayuda a potenciar el aroma; si no, lo ideal es elegir una fórmula neutra o sin perfume para que no compita con la fragancia. También podemos hacer layering, combinando productos o perfumes que compartan algunas notas.

¿Dónde conviene aplicar el perfume?

No hace falta cubrir todo el cuerpo. Cuello, detrás de las orejas, parte superior del pecho y cara interna de los antebrazos son buenas zonas porque conservan temperatura y permiten que el perfume evolucione. Lo ideal es atomizar a unos 10 centímetros de la piel para que la bruma se distribuya bien.

¿Y sobre la ropa?

Puede ayudar a prolongar el aroma, especialmente en algunos tejidos, pero hay que hacerlo con cuidado. Algunas fragancias pueden manchar o dejar residuos en telas delicadas, sobre todo las de tonos ámbar o muy intensos.

Hay un gesto muy común: frotar las muñecas. ¿Está mal?

Es mejor evitarlo. La fricción y el calor pueden acelerar la evaporación de las notas más volátiles y modificar la evolución natural de la fragancia. Después de aplicarlo, lo mejor es dejar que se seque solo.

¿La concentración también influye en la duración?

Sí. En líneas generales, un Eau de Parfum suele durar más que un Eau de Toilette o un body mist. Pero también influyen la fórmula y las materias primas. Una fragancia cítrica o acuática suele tener una duración más ligera que una amaderada, oriental o gourmand.

Entonces, ¿cuál es la cantidad ideal?

La que te haga sentir bien. En perfumería no hay una regla absoluta: algunas personas prefieren una estela muy sutil y otras disfrutan de una fragancia con más presencia. El objetivo no es usar más perfume, sino encontrar la cantidad que resulte agradable y conseguir que el aroma nos acompañe durante más tiempo.