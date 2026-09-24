El barilochense Andrés Gariano será el árbitro de Boca-Racing por Copa Argentina

En las últimas horas, AFA oficializó la terna arbitral y el VAR del duelo entre Boca y Racing, correspondiente a los cuartos de final de Copa Argentina, que se jugará el próximo domingo a las 17:00 en Rosario.

El encargado de impartir justicia será el rionegrino Andrés Gariano, con los asistentes Facundo Rodríguez y Sebastián Ranieri. Lucas Novelli estará en el VAR. Cabe destacar que la Copa Argentina tiene el sistema tecnológico de arbitraje desde octavos de esta edición.

El juez ya tiene antecedentes con ambos clubes. A Boca lo dirigió solo una vez en abril de este año, y fue victoria 4-0 para el Xeneize. Por otro lado, fue árbitro de Racing en dos ocasiones: derrota 3-1 ante Central Córdoba en 2024 y victoria 1-0 ante San Martín de Formosa en los 32avos de final de esta Copa Argentina.

Las polémicas que protagonizó

Pero llega a este importante duelo luego de protagonizar una gran polémica hace dos semanas. En el partido entre Atlético Tucumán-River, el referee expulsó en el arranque del partido a Franco Nicola por una fuerte infracción a Martínez Quarta.

En el complemento, Arambarri cometió una durísima falta a Canelo y el mediocampista del Millonario solo vio la tarjeta amarilla. Falcioni, técnico del Decano ingresó a la cancha para pedir la roja y se fue expulsado. Luego, en conferencia de prensa, el DT disparó: «Cuando me cagan, me doy cuenta enseguida».

También en 2026, dirigió el choque entre Tigre y River. En este partido, no cobró un penal ante Ángel Correa que generó todo el enojo de Otamendi, que aseguró: «No está para dirigir la competición».

Además, en 2025 estuvo apuntado por otro episodio caliente. En un Barracas-Huracán, Gariano cobró dos penales para el Guapo y el encuentro terminó con un cruce subido de todo entre el árbitro y Kudelka, el por el entonces entrenador del Globo. Además, las cámaras registraron al juez diciéndole: «Vamos a hablar y te voy a romper todo».