Caso Secta Rusa: La defensa de Rudnev recusó a los fiscales y su esposa desmintió "lujos" en San Vicente

La causa judicial en Bariloche contra Konstantin Rudnev, acusado de presunta trata de personas, sumó un nuevo capítulo de máxima tensión procesal. Los abogados defensores, Martín Sarubbi y Ramón Giménez, presentaron un pedido formal de recusación contra los fiscales intervinientes, acusándolos de una «falta absoluta de objetividad».

En paralelo, Tamara Rudneva, esposa del imputado, rompió el silencio a través de un video donde recorrió la propiedad de San Vicente donde Rudnev cumple arresto domiciliario, desmintiendo de forma categórica las versiones periodísticas que calificaban el lugar como un «complejo de lujo».

La defensa acusa a la fiscalía de «perder la objetividad»

El escrito de recusación apunta directamente contra los fiscales FernandoArrigo, Tomás Labal y Gustavo Révora, quienes llevan adelante la investigación en el fuero federal de Bariloche. Según el abogado Martín Sarubbi, el comportamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) durante las últimas audiencias demuestra una actitud «obstinada» orientada únicamente a perjudicar al imputado para «perpetuar una prisión preventiva innecesaria, irrazonable y desproporcionada».

Entre los principales argumentos de la defensa para recusar a los fiscales se destacan la oposición al traslado aéreo: La defensa había ofrecido solventar un vuelo privado para evitar que Rudnev realizara un desgastante viaje terrestre de casi 24 horas hacia su lugar de detención domiciliaria. El MPF se opuso, según Sarubbi, «sin razones suficientes y por el solo hecho de oponerse».

También planteó irregularidades en las audiencias: La defensa denunció que para la declaración testimonial de Olesya Ghusenets, pautada para el 18 de mayo, la fiscalía impuso condiciones «ilegales», tales como obligar a las partes a mantener cámaras y micrófonos apagados y exigir la entrega anticipada de las preguntas, lo que «vulnera la oralidad del sistema acusatorio y obliga a revelar la estrategia defensiva».

Tamara Rudneva, recorrió el predio donde Konstantin cumple la detención domiciliaria.

Por último, la defensa expuso lo que consideró ausencia en el testimonio clave: De acuerdo al escrito, ni los fiscales ni el juez estuvieron presentes en la declaración de la mujer señalada inicialmente como la presunta víctima. Para Sarubbi, la fiscalía faltó a propósito para «vaciar de valor práctico» un testimonio donde la mujer «explicó que terminó convertida en víctima por la propia actuación de las autoridades».

«Es un pantano, no una laguna»: Tamara Rudneva

Más allá de la batalla en los tribunales, el caso sumó un fuerte fuerte descargo público por parte de la esposa de Rudnev. A través de un video difundido en redes sociales, Tamara Rudneva contrastó las publicaciones de los medios de comunicación con la realidad edilicia del inmueble en San Vicente.

Según la mujer, las crónicas periodísticas que describían un complejo recreativo de alta clase con canchas de deportes, dos casas de huéspedes y comodidades premium, fueron copiadas textualmente de viejos anuncios de plataformas de alquiler temporario sin ningún tipo de verificación en el lugar.

«Leyeron todo esto en los sitios de alquiler. Así es como este lugar era publicitado. Tomaron toda esa información de los avisos», expuso Rudneva al inicio de su filmación.

Frente a la supuesta «laguna artificial propia», la mujer explicó en la filmación que se trata de un pequeño espejo de agua estancada, en total estado de abandono y rodeado de maleza densa, sobre el cual la ironizó señalando que era un pantano por el que le daba miedo caminar.

Asimismo, la «piscina amplia con deck de madera» resultó ser una pileta con estructuras precarias junto a una terraza de madera completamente deteriorada e inutilizable. En cuanto al promocionado «complejo de juegos y barbacoa equipada», las imágenes mostraron únicamente un tobogán herrumbrado y un pequeño recipiente con apenas unos pedazos de carbón.

Finalmente, la propiedad tampoco contaba con las «dos casas separadas de gran capacidad» mencionadas en las noticias; la esposa del imputado aclaró que se trata de una sola vivienda con mobiliario antiguo que no funciona correctamente.

Cuestionamientos por la falta de pruebas en la causa

Hacia el final de su descargo, Tamara Rudneva apuntó contra la cobertura mediática y judicial, cuestionando que se omitan datos centrales del expediente. En ese sentido, resaltó que la supuesta víctima del caso declaró formalmente no ser víctima de nadie ni de nada. «¿Cómo puede sostenerse una acusación de trata cuando la propia persona señalada niega el delito?», reclamó.

Asimismo, la esposa del imputado criticó que no se informe que la fiscalía de Bariloche «no presentó una sola prueba concreta en más de un año de proceso», llegando a argumentar supuestas «faltas de espacio en los discos rígidos» para retrasar el avance de la investigación.

La mujer adelantó

«No encontraron drogas, no encontraron víctimas, no encontraron hechos. Los peritajes oficiales descartaron la existencia de sustancias ilegales. Crearon la figura de un monstruo peligroso basándose en fotografías que tienen décadas», concluyó Rudneva.

Actualmente, Konstantin Rudnev continúa cumpliendo el arresto domiciliario en Buenos Aires bajo el monitoreo de una tobillera electrónica, garantes designados y la prohibición absoluta de contacto con la denunciante, mientras la defensa anticipó que insistirá con el pedido de cierre definitivo del expediente.