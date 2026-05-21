Cuatro pueblos cordobeses que están en carrera para ser los más lindos del mundo

Villa General Belgrano se encuentra a pocos kilómetros de La Cumbrecita y es uno de los destinos más conocidos de las sierras cordobesas.

Hay pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Lugares donde el ruido baja, las montañas abrazan el paisaje y todavía es posible caminar despacio, conversar con vecinos o sentarse frente a un río sin mirar el reloj. Córdoba tiene varios de esos rincones. Y ahora, cuatro de ellos buscan quedar entre los más lindos del mundo.

La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre fueron postulados para representar a Córdoba en la edición 2026 de los Best Tourism Villages, el reconocimiento internacional impulsado por ONU Turismo que destaca a pueblos donde el turismo ayuda a preservar la cultura, las tradiciones, la biodiversidad y el desarrollo de las comunidades locales.

Bosques serranos, calles empedradas, arquitectura centroeuropea y tradiciones criollas posicionan a Córdoba entre los grandes referentes del turismo rural argentino.

La noticia llega en un momento histórico para el turismo rural argentino. Este año, el país presentó 56 postulaciones provenientes de 19 provincias, una cifra récord que confirma el crecimiento de los destinos pequeños, auténticos y conectados con la naturaleza.

En las sierras cordobesas, cada uno de estos pueblos tiene una personalidad propia. Y justamente ahí parece estar su fortaleza.

Villa General Belgrano

Villa General Belgrano, ubicada en el Valle de Calamuchita, se distingue por su impronta centroeuropea, su arquitectura característica y su reconocida propuesta gastronómica.

Sus calles, paseos y festividades reflejan la influencia de las colectividades que conforman la identidad cultural de la localidad. Entre sus sabores típicos sobresalen las especialidades centroeuropeas y la producción cervecera artesanal.

La Cumbrecita

Ubicada en el Valle de Calamuchita, está a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

La Cumbrecita es reconocida como el único pueblo peatonal de Argentina. Rodeado de bosques, arroyos y senderos serranos, el destino ofrece una experiencia vinculada con la naturaleza y el turismo activo.

El ingreso vehicular al casco urbano está restringido, promoviendo recorridos a pie en un entorno de tranquilidad y preservación ambiental. Sus construcciones de estilo alpino y sus paisajes naturales conforman una de las postales más emblemáticas de Córdoba.

La Cumbre

La Cumbre, ubicada en el Valle de Punilla, combina paisajes serranos, patrimonio cultural y una destacada oferta turística. La localidad conserva una fuerte impronta de estilo inglés en su arquitectura y cuenta con propuestas vinculadas a la cultura, la gastronomía y las actividades al aire libre.

Entre sus atractivos sobresalen la Casa Museo Mujica Lainez, el Museo de Motos y Bicicletas Antiguas y distintos circuitos religiosos e históricos.

La Cumbre se ubica en el Valle de Punilla, a unos 90 kilómetros de Córdoba capital.

Los Reartes

Finalmente, Los Reartes, declarado pueblo patrio años atrás, es una de las localidades más antiguas del Valle de Calamuchita y se caracteriza por preservar su identidad criolla y sus tradiciones históricas. Sus calles empedradas, construcciones antiguas y entorno natural convierten al pueblo en uno de los destinos más representativos del turismo cultural y rural de Córdoba.

Su casco histórico, junto a los senderos y ríos de la zona, conforma una propuesta que combina patrimonio, naturaleza y tradición.

Los Reartes está muy cerca de Villa General Belgrano y suele formar parte del mismo circuito turístico.

Ahora, las sierras vuelven a ilusionarse. Entre bosques, tradiciones, gastronomía y pueblos donde todavía se puede caminar sin apuro, Córdoba busca volver a mostrarle al mundo que muchas veces la verdadera belleza aparece en los lugares más simples.

Cómo visitar los pueblos cordobeses candidatos