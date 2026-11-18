Con un gesto protocolar poco habitual que buscó marcar distensión desde el primer minuto, el presidente de China, Xi Jinping, recibió personalmente al pie de la escalerilla del avión a su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad tecnológica de Shenzhen.

Según informan medios internacionales, como CNN, el encuentro bilateral funciona como antesala de la cumbre tripartita sin precedentes que ambos mantendrán este jueves 19 de noviembre 2026 (desde las 3.30 de la Argentina) junto al mandatario ruso, Vladimir Putin, en el marco de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El abrazo entre Xi Jinping y Donald Trump en Shenzhen y la previa con Vladimir Putin

La recepción oficial, en el aeropuerto de Shenzhen, retribuyó el gesto que Donald Trump había tenido con Xi Jinping, durante la visita del líder chino a Washington en septiembre pasado.

Según consignó la agencia oficial china Xinhua, el anfitrión expresó su voluntad de sostener un diálogo profundo para consolidar una relación bilateral estable, basada en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad.

Horas antes de la llegada del mandatario estadounidense desde Manila (Filipinas), Xi Jinping mantuvo una bilateral con Vladimir Putin, donde ambos dirigentes cuestionaron el proteccionismo y las sanciones económicas occidentales, calificando el vínculo entre Pekín y Moscú como «firme como una montaña».

Por su parte, Donald Trump aterrizó en territorio chino tras haber participado en la cumbre de la ASEAN y del grupo Quad (junto a Australia, Japón e India), donde impulsó acuerdos para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras frente al dominio industrial asiático.

Qué temas negocian Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en la cumbre tripartita

De acuerdo con las confirmaciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, la Casa Blanca y el Kremlin, la agenda del encuentro a tres bandas en Shenzhen estará atravesada por cuatro ejes de alto impacto global: