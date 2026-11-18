La salud de Norberto Marcos, expareja de Fátima Florez, genera una creciente preocupación en el mundo del espectáculo. El productor teatral continúa internado en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, donde permanece bajo cuidados intensivos debido a una neumonía que se complicó en los últimos días. Según trascendió, los médicos decidieron realizarle una intervención quirúrgica de urgencia en uno de sus pulmones.

De acuerdo con la información difundida por TN y el programa SQP, conducido por Yanina Latorre en América TV, la operación fue programada para este miércoles 18 de noviembre de 2026. Los profesionales habrían detectado una acumulación de líquido y pus en el pulmón derecho, una complicación que requiere atención médica especializada.

Qué le pasó a Norberto Marcos y por qué será operado de urgencia

El productor teatral fue hospitalizado días atrás después de presentar distintos síntomas que encendieron las alarmas de su entorno.

En un primer momento, Marcos había recibido atención médica y posteriormente fue dado de alta. Sin embargo, una recaída obligó a internarlo nuevamente.

Con el correr de los días, su cuadro se complicó y debió ser trasladado a terapia intensiva para continuar con los estudios y tratamientos.

Durante la emisión del martes 17 de noviembre de SQP, Pía Shaw reveló que los médicos habían decidido intervenir el pulmón derecho del productor debido a una infección que habría provocado la acumulación de líquido y pus.

También trascendió que durante la internación le colocaron una vía en la yugular como parte de los procedimientos médicos.

La intervención fue prevista para este miércoles, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico oficial que confirme su realización o sus resultados.

Cómo sigue la salud del ex de Fátima Florez: qué dijo desde terapia intensiva

A pesar de la preocupación que genera su estado, en las últimas horas se conocieron algunas señales alentadoras.

En diálogo con Clarín, Norberto Marcos confirmó que permanece internado por una neumonía y explicó que se encontraba a la espera de los resultados de nuevos estudios.

El productor señaló que ya no presentaba fiebre ni dolor, aunque todavía no tenía una fecha prevista para recibir el alta.

Además, durante el programa Entrometidos en la tele, de NET TV, la periodista Andrea Bisso compartió un mensaje que recibió del propio Marcos.

En esa comunicación, el productor reconoció que su situación continuaba siendo complicada, pero manifestó su esperanza de recuperarse.

Por otra parte, su sobrina Sofía también llevó tranquilidad al entorno al señalar que, pese a permanecer en terapia intensiva, Marcos estaba evolucionando favorablemente.

El delicado momento de Norberto Marcos y su vínculo con Fátima Florez

La internación del productor se produjo pocos días después de que trascendiera un acercamiento con Fátima Florez, con quien mantuvo una relación durante 22 años.

La expareja atravesó una conflictiva separación en 2023, seguida de diferencias económicas y patrimoniales que tuvieron una importante repercusión mediática.

En las últimas semanas, ambos habrían mantenido conversaciones para intentar resolver algunos de esos conflictos.

Según contó Adrián Pallares en Intrusos, el productor habría atravesado momentos de fuerte tensión emocional relacionados con esa situación.

Sin embargo, no existe información médica que permita establecer que los conflictos personales hayan provocado la neumonía o las complicaciones pulmonares que motivaron su internación.

Mientras tanto, distintas versiones periodísticas señalan que Fátima Florez se mantiene informada sobre su evolución.

Quiénes acompañan a Norberto Marcos durante su internación

En medio de este delicado momento, el productor cuenta con el acompañamiento de sus familiares más cercanos.

Según informó TN, su hijo y su sobrina permanecen atentos a su evolución médica y mantienen contacto con periodistas que siguen las novedades de su estado de salud.

La familia expresó su agradecimiento por los mensajes de preocupación y apoyo recibidos durante los últimos días.

Por ahora, la atención está puesta en la intervención pulmonar prevista para este miércoles 18 de noviembre y en la evolución posterior del productor.

El estado de salud de Norberto Marcos continúa siendo delicado, aunque la desaparición de la fiebre y del dolor representa una señal favorable dentro del proceso de recuperación.