Guardar el perfume en el baño es una costumbre habitual. Sin embargo, este ambiente no reúne las mejores condiciones para conservar las propiedades de las fragancias.

Aunque los frascos suelen formar parte de la decoración, la exposición al calor, la luz y los cambios bruscos de temperatura puede acelerar el deterioro de sus componentes y modificar su aroma original.

Por eso, elegir un lugar adecuado para almacenarlos es fundamental para prolongar su vida útil.

Por qué no hay que guardar los perfumes en el baño

El vapor que se genera durante las duchas y las constantes variaciones de temperatura convierten al baño en un ambiente poco recomendable para conservar las fragancias.

Estas condiciones pueden favorecer la degradación de algunos de sus componentes aromáticos.

Entre las señales que pueden indicar que un perfume se deterioró se encuentran:

Cambios en su color original.

Alteraciones en el aroma.

Pérdida de intensidad de la fragancia.

Aparición de notas ácidas o desagradables.

La exposición directa a la luz solar también puede acelerar estos procesos.

Dónde guardar los perfumes para que duren más

El mejor lugar para conservar las fragancias es un espacio fresco, seco, oscuro y con una temperatura estable.

Algunas alternativas son:

Un cajón del dormitorio.

El interior del placard.

Un armario alejado de las fuentes de calor.

Su caja original, que ayuda a proteger el frasco de la luz.

También es recomendable mantener los envases bien cerrados y en posición vertical.

Cinco errores que pueden arruinar un perfume

Para conservar las fragancias durante más tiempo, conviene evitar:

Dejarlas cerca de una ventana.

Guardarlas dentro del auto.

Exponerlas al calor de los radiadores.

Dejar los frascos destapados.

Trasvasarlas innecesariamente a otros recipientes.

Con la llegada del verano, estas precauciones adquieren especial importancia. Un pequeño cambio en el lugar de almacenamiento puede ayudar a preservar el aroma original del perfume durante más tiempo.