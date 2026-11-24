Black Friday 2026 en Argentina: cuándo comienza, hasta cuándo duran los descuentos y qué ofertas habrá
El evento comercial comienza esta semana con rebajas y promociones vigentes tanto en locales físicos como en tiendas online.
Esta semana arranca el Black Friday, uno de los eventos comerciales más importantes del año. La jornada trae nuevos descuentos y promociones tanto en locales físicos como tiendas online y se presenta como una oportunidad para comprar tecnología, indumentaria, gaming, artículos para el hogar y otros productos a precios bajos.
Black Friday en Argentina: las fechas clave
A partir de este viernes 27 de noviembre comenzará el Black Friday 2026 en Argentina, aunque las rebajas no se limitarán a esa jornada. Con el objetivo de impulsar las ventas y captar más consumidores, muchos comercios extenderán sus ofertas durante el sábado 28 y el domingo 29, e incluso algunas marcas podrían prolongarlas hasta el lunes 30.
En la práctica, la duración del evento varía según cada empresa: mientras algunos locales aplican promociones por 24 horas, otros adoptan la modalidad Black Week para sostener los beneficios durante varios días.
A diferencia del Hot Sale y el Cyber Monday -iniciativas organizadas en el país por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)-, el Black Friday no cuenta con una entidad coordinadora oficial. Por este motivo, cada firma define de manera independiente sus porcentajes de rebaja, los productos adheridos y las condiciones de compra, sin un catálogo unificado ni topes preestablecidos.
Qué promociones habrá en el Black Friday 2026
Los descuentos y las cuotas sin interés son los principales atractivos del Black Friday, que también incluye reintegros y promociones bancarias en comercios adheridos.
Estos son algunos de los rubros con rebajas destacadas:
- Electrodomésticos: televisores, heladeras, lavarropas y demás productos para el hogar.
- Celulares: Smartphones de diferentes marcas y dispositivos complementarios.
- Tecnología y gaming: computadoras, notebooks, videojuegos y accesorios.
- Supermercados: productos de consumo cotidiano.
- Indumentaria: ropa y calzado.
- Hogar: muebles y decoración.
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