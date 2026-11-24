Esta semana arranca el Black Friday, uno de los eventos comerciales más importantes del año. La jornada trae nuevos descuentos y promociones tanto en locales físicos como tiendas online y se presenta como una oportunidad para comprar tecnología, indumentaria, gaming, artículos para el hogar y otros productos a precios bajos.

Black Friday en Argentina: las fechas clave

A partir de este viernes 27 de noviembre comenzará el Black Friday 2026 en Argentina, aunque las rebajas no se limitarán a esa jornada. Con el objetivo de impulsar las ventas y captar más consumidores, muchos comercios extenderán sus ofertas durante el sábado 28 y el domingo 29, e incluso algunas marcas podrían prolongarlas hasta el lunes 30.

En la práctica, la duración del evento varía según cada empresa: mientras algunos locales aplican promociones por 24 horas, otros adoptan la modalidad Black Week para sostener los beneficios durante varios días.

A diferencia del Hot Sale y el Cyber Monday -iniciativas organizadas en el país por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)-, el Black Friday no cuenta con una entidad coordinadora oficial. Por este motivo, cada firma define de manera independiente sus porcentajes de rebaja, los productos adheridos y las condiciones de compra, sin un catálogo unificado ni topes preestablecidos.

Qué promociones habrá en el Black Friday 2026

Los descuentos y las cuotas sin interés son los principales atractivos del Black Friday, que también incluye reintegros y promociones bancarias en comercios adheridos.

Estos son algunos de los rubros con rebajas destacadas: