Con la llegada de diciembre y las vacaciones de verano 2027, miles de argentinos comienzan a preparar sus equipajes. Sin embargo, algunos objetos están prohibidos en la bodega del avión y otros conviene llevarlos siempre en la cabina para evitar problemas durante el viaje.

Preparar la valija parece una tarea sencilla, pero guardar determinados objetos en el equipaje equivocado puede provocar demoras, controles adicionales e incluso la retención de artículos en el aeropuerto.

Con las vacaciones de verano cada vez más cerca, es importante conocer qué elementos deben viajar en el equipaje de mano y cuáles pueden transportarse en la bodega.

Según las recomendaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de Argentina, existen artículos que requieren cuidados especiales por motivos de seguridad.

Entre ellos se encuentran las baterías externas, los dispositivos electrónicos y algunos productos de uso cotidiano.

Los objetos que no debés guardar en la valija despachada

Uno de los errores más frecuentes es colocar una batería portátil para cargar el celular dentro de la valija que se entrega en el mostrador.

Las baterías externas o power banks deben viajar en el equipaje de mano, ya que contienen baterías de litio que pueden sobrecalentarse si sufren daños o cortocircuitos.

La IATA establece restricciones específicas para su transporte y, en sus recomendaciones de 2026, contempla un máximo de dos baterías externas de hasta 100 Wh por pasajero.

También deben transportarse en cabina las baterías de litio de repuesto, protegidas individualmente para evitar cortocircuitos.

Los dispositivos electrónicos con baterías instaladas, como computadoras y cámaras, tienen reglas particulares. Aunque algunos pueden despacharse bajo determinadas condiciones, lo más recomendable es llevarlos en el equipaje de mano.

Los 5 elementos que conviene llevar siempre en el equipaje de mano

Además de los artículos sujetos a restricciones de seguridad, hay objetos que es mejor no despachar para evitar inconvenientes si la valija se demora o extravía.

1. Documentos personales. DNI, pasaporte, pasajes y documentación necesaria para ingresar al destino deben permanecer accesibles.

2. Medicamentos. Especialmente aquellos que se utilizan diariamente. Si requieren receta, conviene llevar la documentación correspondiente.

3. Dinero y tarjetas. Los objetos de valor deben mantenerse bajo control del pasajero.

4. Celular y dispositivos electrónicos. Además de evitar posibles daños, permite tenerlos disponibles durante el viaje.

5. Una muda de ropa. Puede resultar útil si el equipaje despachado no llega a destino junto con el pasajero.

Qué pasa con los perfumes, cremas y productos de higiene

Los líquidos también tienen restricciones, especialmente en el equipaje de mano.

En muchos aeropuertos internacionales se aplica la regla de envases de hasta 100 mililitros, que deben transportarse dentro de una bolsa transparente según las condiciones del control de seguridad.

Sin embargo, las exigencias pueden variar según el aeropuerto, el país y el tipo de vuelo.

Por eso, antes de viajar conviene revisar las disposiciones vigentes para el recorrido elegido.

Los productos inflamables y determinados aerosoles pueden tener restricciones adicionales, incluso cuando se transportan en la bodega.

Qué objetos no se pueden llevar en la cabina del avión

No todos los elementos deben viajar en el equipaje de mano.

Los objetos cortantes, determinadas herramientas y otros artículos considerados peligrosos están sujetos a restricciones y pueden estar prohibidos en la cabina.

Algunos pueden transportarse en el equipaje despachado, siempre que estén permitidos y correctamente acondicionados.

La autorización depende del tipo de objeto, las normas de seguridad y las condiciones de la aerolínea.

El consejo para evitar problemas antes de viajar

Antes de cerrar la valija, es recomendable consultar las condiciones de equipaje de la compañía aérea.

Las restricciones pueden variar según el destino, el tipo de pasaje y las características de los objetos transportados.

También conviene identificar las valijas con datos de contacto, revisar los límites de peso y mantener los artículos indispensables en el bolso de mano.

Con una organización sencilla y una revisión previa, es posible evitar inconvenientes en el aeropuerto y comenzar las vacaciones con mayor tranquilidad.

La regla más importante es recordar que no todo lo que entra en una valija puede viajar en la bodega del avión.