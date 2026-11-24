Con la llegada de los meses más cálidos, las cerezas comienzan a ganar protagonismo entre las frutas de estación. Su sabor dulce y su característico color las convierten en uno de los productos más esperados de la temporada en el Alto Valle.

Sin embargo, debido a su corta vida útil, conservarlas frescas durante mucho tiempo puede resultar complicado.

Una de las mejores alternativas para aprovechar la cosecha es congelarlas correctamente para disfrutar de su sabor durante todo el año y utilizarlas en diferentes preparaciones.

Cómo congelar las cerezas, paso a paso

Para conservarlas en buenas condiciones, es importante seguir estas recomendaciones:

Seleccionar las cerezas maduras, firmes y sin signos de deterioro. Lavarlas cuidadosamente con agua potable. Secarlas por completo con papel absorbente. Retirar los cabitos y los carozos. Distribuirlas sobre una bandeja, evitando que se toquen entre sí. Llevarlas al freezer durante tres o cuatro horas, o hasta que estén firmes. Guardarlas en bolsas herméticas aptas para congelación, retirando la mayor cantidad de aire posible. Colocar una etiqueta con la fecha de congelación.

Congelarlas primero de manera individual permite evitar que se peguen entre sí y facilita retirar únicamente la cantidad necesaria.

Cuánto tiempo duran las cerezas congeladas

Si se conservan a una temperatura constante de -18 °C, las cerezas pueden mantener una buena calidad durante aproximadamente ocho a doce meses.

Aunque la congelación permite preservar gran parte de sus nutrientes y su sabor, es posible que su textura sea más blanda después de descongelarlas.

Cinco ideas para aprovechar las cerezas congeladas

Además de consumirlas como una fruta refrescante, se pueden utilizar en diferentes recetas:

Licuados y smoothies.

Helados caseros.

Tartas y budines.

Mermeladas y compotas.

Salsas para acompañar postres.

En muchas de estas preparaciones, no es necesario descongelarlas previamente.

Cómo descongelar las cerezas correctamente

Si se desea consumirlas descongeladas, lo recomendable es trasladarlas del freezer a la heladera y dejar que recuperen su temperatura lentamente.

Aprovechar las cerezas durante su temporada y congelarlas en pequeñas porciones es una manera práctica de reducir el desperdicio de alimentos y disfrutar de una de las frutas emblemáticas de la región durante todo el año.