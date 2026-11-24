Brasil registró un violento temporal que dejó como resultado un total de cinco personas muertas, 265 heridos y casi 20.000 habitantes afectados por los daños en sus viviendas. La tormenta afectó la ciudad de Tupanciretá, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul (sur).

Los daños tras la tormenta en Brasil

Según el balance divulgado por la Defensa Civil, el fenómeno tuvo características destructivas similares a las de un tornado. Se detalló que alcanzó el municipio con ráfagas de hasta 114 km/h que destruyeron unas 8.000 viviendas de Tupanciretá.

Las autoridades brasileñas investigan la posible formación de un tipo de explosión atmosférica y no descartan por completa la ocurrencia de un tornado, cuyas afectaciones alcanzaron a 25.123 personas en Rio Grande do Sul y daños en 39 municipios.

Tupanciretá es una localidad de unos 20.000 habitantes y concentró los daños más graves del temporal. Ante la magnitud, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva movilizó recursos y equipos federales para asistir a la población y apoyar la recuperación de las localidades afectadas.

El Gobierno federal reconoció el estado de calamidad pública y aprobó un primer plan de asistencia humanitaria destinado a alimentos, productos de higiene, colchones y equipos para dormitorios, además de vehículos y combustible para distribuir la ayuda.

Por su parte, el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, visitó las zonas afectadas y anunció un trabajo conjunto con las autoridades municipales y del estado para evaluar los daños, además de organizar la reconstrucción.