Prada compró a su histórica rival Versace por una suma millonaria: cuánto pago por el imperio de la moda

El Grupo Prada anunció la culminación de la compra de la reconocida marca Versace, operación que se concretó por un valor de 1.375 millones de dólares. Según informaron desde la compañía italiana, la adquisición se finalizó tras obtener todas las autorizaciones regulatorias requeridas. Esta transacción busca consolidar un liderazgo “hecho en Italia” en el sector del lujo global, un rubro dominado por conglomerados franceses y suizos.

La cifra final de la compra, 1.375 millones de dólares, fue detallada por Capri Holdings, el grupo anterior propietario de Versace.

Cabe recordar que en abril, cuando se hizo el anuncio inicial de la operación, Prada había estimado un precio de adquisición de 1.250 millones de euros, equivalentes a unos 1.451 millones de dólares en ese momento.

La Comisión Europea había dado su aprobación en septiembre, tras determinar que la adquisición no generaría riesgos para la competencia en el mercado europeo.

Cómo quedará conformado Prada con la compra millonaria de Versace

Con la formalización de la compra, Lorenzo Bertelli, hijo de Miuccia Prada y heredero del grupo, asumirá la presidencia ejecutiva de Versace. Bertelli había confirmado el 19 de noviembre que esta operación era una «prioridad» y descartó, por el momento, la adquisición de otras marcas emblemáticas como Armani.

Por su parte, John D. Idol, presidente de Capri Holdings, indicó que los fondos obtenidos se destinarán principalmente a saldar la deuda de la compañía vendedora.

Idol explicó que Capri Holdings continuará enfocada en sus iniciativas estratégicas para potenciar sus marcas Michael Kors y Jimmy Choo.

Asimismo, el directivo deseó éxito al equipo de Versace bajo la nueva administración y expresó su convicción de que Prada representa el socio ideal para guiar a la célebre casa de lujo hacia una nueva etapa de crecimiento. Reconoció el liderazgo de Donatella Versace y otros ejecutivos en la evolución de la marca.