Cómo hacer que tu pelo vuelva a crecer: la guía para fortalecerlo según dermatólogas

Nuestro estilo evoluciona, y con él, la manera en que llevamos el pelo. Sin embargo, las melenas largas y con movimiento siguen siendo un deseo eterno que nunca pasa de moda. Celebridades como Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Ariana Grande y Madison Beer son algunas de las it girls que hoy apuestan por este look.

Sin embargo, lograr una cabellera de estas características no parece ser tarea sencilla. El 55% de las argentinas preferimos el pelo largo, pero factores como el quiebre (22%) y las puntas abiertas (32%) nos obligan a cortarlo con más frecuencia para mantenerlo sano y fuerte.

“Procedimientos químicos o cosméticos repetidos, como decoloraciones y alisados; el uso de herramientas de calor de altas temperaturas; la exposición a rayos UV, la sal y el cloro son algunos de los factores que pueden degradar el pelo, provocando la pérdida de elasticidad, porosidad y fracturas en la fibra capilar, dejando el pelo opaco, áspero y quebradizo”, explica Gimena Gomez Servetto, dermatóloga y tricóloga. “Incluso, algunos factores internos, como las deficiencias nutricionales, pueden influir”, concluye.

¿Cómo determino si tengo el pelo quebradizo?

Una forma sencilla de diagnosticar es con este test casero de elasticidad:

Con el pelo húmedo, separá un mechón.

Sujetalo por ambos extremos (por la raíz y por la punta) y estiralo con suavidad.

Al estirarlo, observá cuál es su comportamiento: esto te indicará el nivel de elasticidad capilar.

Si tu mechón se estira y vuelve a su forma original, tu pelo está correctamente equilibrado y tiene buena elasticidad.

Si se estira mucho y no recupera su forma natural o se parte, es una señal de que necesita un refuerzo de proteínas.

Si directamente se quiebra o no tiene elasticidad, tu pelo necesita hidratación urgente. Esto puede indicar falta de vitaminas y deshidratación.

Hidratación & nutrición

Realizar una nutrición profunda cada 15 a 30 días para mantener el cabello fuerte y saludable.

para mantener el cabello fuerte y saludable. En cabellos muy dañados, decolorados o con alisados , puede ser necesario hacerlo con mayor frecuencia.

, puede ser necesario hacerlo con mayor frecuencia. El pelo teñido es más poroso y propenso a la sequedad: requiere fórmulas reparadoras , antioxidantes, con protección UV y sin arrastre de color.

es más poroso y propenso a la sequedad: requiere , antioxidantes, con protección UV y sin arrastre de color. El pelo natural, en cambio, conserva mejor sus aceites y es más resistente, pero también se beneficia con una rutina de nutrición.