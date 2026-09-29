Qué es el Head Spa, el tratamiento japonés para el cuero cabelludo que se volvió tendencia

El Head Spa llegó a la Argentina después de convertirse en un fenómeno internacional de belleza y bienestar. Masajes, limpieza profunda y tratamientos personalizados forman parte de este ritual que pone el foco en una zona muchas veces olvidada: el cuero cabelludo.

Después del skincare, una nueva tendencia propone trasladar parte de esa filosofía de cuidado de la cara a la cabeza. Se llama Head Spa y los videos del tratamiento se multiplicaron en las redes sociales hasta convertirlo en uno de los rituales de belleza más buscados.

La propuesta combina limpieza del cuero cabelludo, masajes, agua, vapor y productos capilares, aunque los pasos pueden variar considerablemente de un centro a otro.

La gran diferencia con una visita tradicional a la peluquería es que el protagonista no es tanto el largo del pelo sino la piel sobre la que nace.

Qué es el Head Spa y por qué se volvió tendencia

El formato que conquistó las redes está especialmente asociado con los spas capilares japoneses, aunque existen distintas versiones asiáticas del tratamiento.

Las sesiones suelen comenzar con una evaluación del cuero cabelludo para observar cuestiones como oleosidad, sequedad, acumulación de residuos o sensibilidad.

Después pueden incorporar limpieza, exfoliación, masajes manuales, vapor, mascarillas y diferentes formas de aplicar agua sobre la cabeza.

En Argentina, la tendencia comenzó a ganar terreno y ya existen espacios especializados. ELLE Argentina destacó recientemente la llegada de propuestas que incorporan microcámaras de alta definición para observar el cuero cabelludo, masajes y tratamientos personalizados.

El particular ritual que se hizo viral en las redes

Una de las claves de su popularidad está en la experiencia de relajación.

En TikTok e Instagram abundan los videos en los que una persona permanece recostada mientras recibe masajes en la cabeza, lavados prolongados y chorros de agua mediante los característicos arcos utilizados en algunos Head Spa.

Ese componente visual ayudó a convertir el procedimiento en un fenómeno global.

Vogue señaló que las búsquedas vinculadas con los spas capilares japoneses habían registrado un fuerte crecimiento y que la tendencia se expandió rápidamente fuera de Asia.

Qué le hacen al pelo durante una sesión de Head Spa

Aunque no existe un protocolo único, una sesión puede incluir diferentes etapas:

Evaluación del cuero cabelludo , en algunos casos mediante una cámara de aumento.

, en algunos casos mediante una cámara de aumento. Limpieza profunda para retirar restos de productos, grasa y suciedad.

para retirar restos de productos, grasa y suciedad. Exfoliación , siempre que sea adecuada para el tipo de cuero cabelludo.

, siempre que sea adecuada para el tipo de cuero cabelludo. Masaje manual de cabeza y cuello.

de cabeza y cuello. Aplicación de vapor o agua a distintas temperaturas y presiones .

. Mascarillas o tratamientos elegidos según las características del pelo.

Lavado, acondicionamiento y posterior secado.

La experiencia combina así cuidado capilar y relajación, una de las razones por las que suele promocionarse como un “spa para la cabeza”.

¿El Head Spa hace crecer el pelo?

Acá conviene separar la experiencia cosmética de las promesas que circulan en las redes.

Mantener el cuero cabelludo limpio y utilizar productos apropiados puede formar parte de una buena rutina capilar, y el masaje puede resultar relajante. Pero un Head Spa no debe considerarse un tratamiento médico contra la caída del cabello ni existe evidencia suficiente para asegurar que por sí solo haga crecer más pelo.

La caída puede tener múltiples causas, desde factores hereditarios hasta estrés, cambios hormonales o determinadas enfermedades. Cleveland Clinic recomienda consultar tempranamente con un dermatólogo cuando aparece afinamiento marcado, zonas con menor densidad o una caída mayor a la habitual.

Head Spa: cuándo conviene tener cuidado

Tampoco todos los cueros cabelludos necesitan los mismos productos.

Quienes presentan dermatitis, psoriasis, heridas, irritación, caspa persistente o caída importante deberían consultar con un dermatólogo antes de realizar tratamientos intensivos o exfoliaciones.

La Academia Estadounidense de Dermatología advierte, en términos generales, que no todas las tendencias virales de cuidado de la piel son adecuadas para todas las personas y que ciertos productos o procedimientos pueden agravar una piel sensible o inflamada.

Más que una solución milagrosa, entonces, el Head Spa se instala como una nueva experiencia de belleza y bienestar: una hora en la que el cuero cabelludo deja de ser el gran olvidado de la rutina capilar y se convierte en protagonista.