Más de $61.000 millones para potenciar la infraestructura, el ambiente y el turismo en Neuquén
A través de 116 obras estratégicas, el gobierno provincial prioriza el acceso al agua, el saneamiento de puntos turísticos como Villa La Angostura y el impulso a la producción local.
El gobierno de la provincia de Neuquén anunció un paquete de inversiones por más de $61.000 millones. Los fondos, enmarcados en las políticas del Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva, se destinarán a 116 obras y proyectos que buscan mejorar los servicios esenciales, acompañando el crecimiento demográfico y la constante llegada de visitantes.
Saneamiento para sostener la excelencia turística
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la preservación del capital natural. A través de la Secretaría de Ambiente, se destinarán $1898 millones a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SRU), la adquisición de maquinaria, la remediación de basurales a cielo abierto y el reacondicionamiento de plantas de tratamiento.
Estas mejoras impactarán en destinos clave de la cordillera neuquina como Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé, además de localidades como Centenario, Loncopué, Tricao Malal y Vista Alegre. Una infraestructura vital para sostener el ecosistema ante la alta demanda turística.
Infraestructura hídrica y articulación productiva
En materia de agua potable y saneamiento, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) ejecutará obras prioritarias sobre el Sistema Acueducto Barreales.
Por otro lado, se dará respaldo al sector productivo con la implementación de las mejoras hídricas y de riego que será coordinada de manera conjunta entre la Subsecretaría de Producción y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con financiamiento proveniente del Fondo Hídrico Provincial.
Esta articulación estratégica garantiza el agua para los productores locales, quienes nutren de identidad y proveen la materia prima que da vida a los circuitos de nuestra Ruta de la Gastronomía.
Acompañamiento a los municipios y promoción
Finalmente, el paquete de inversiones tiene como gran objetivo acompañar a los gobiernos locales en su crecimiento. La meta de la Provincia es que las localidades puedan ampliar sus herramientas de promoción y consolidar propuestas capaces de generar actividad económica y nuevas oportunidades en cada región.
De esta forma, se busca mejorar la calidad de vida de las comunidades y reafirmar el posicionamiento de Neuquén como un destino sustentable, preparado y competitivo
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