Más de $61.000 millones para potenciar la infraestructura, el ambiente y el turismo en Neuquén

El gobierno de la provincia de Neuquén anunció un paquete de inversiones por más de $61.000 millones. Los fondos, enmarcados en las políticas del Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva, se destinarán a 116 obras y proyectos que buscan mejorar los servicios esenciales, acompañando el crecimiento demográfico y la constante llegada de visitantes.

Saneamiento para sostener la excelencia turística

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la preservación del capital natural. A través de la Secretaría de Ambiente, se destinarán $1898 millones a la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (SRU), la adquisición de maquinaria, la remediación de basurales a cielo abierto y el reacondicionamiento de plantas de tratamiento.

Estas mejoras impactarán en destinos clave de la cordillera neuquina como Villa La Angostura, Villa Pehuenia-Moquehue y Aluminé, además de localidades como Centenario, Loncopué, Tricao Malal y Vista Alegre. Una infraestructura vital para sostener el ecosistema ante la alta demanda turística.

Infraestructura hídrica y articulación productiva

En materia de agua potable y saneamiento, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) ejecutará obras prioritarias sobre el Sistema Acueducto Barreales.

Por otro lado, se dará respaldo al sector productivo con la implementación de las mejoras hídricas y de riego que será coordinada de manera conjunta entre la Subsecretaría de Producción y la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con financiamiento proveniente del Fondo Hídrico Provincial.

Esta articulación estratégica garantiza el agua para los productores locales, quienes nutren de identidad y proveen la materia prima que da vida a los circuitos de nuestra Ruta de la Gastronomía.

Acompañamiento a los municipios y promoción

Finalmente, el paquete de inversiones tiene como gran objetivo acompañar a los gobiernos locales en su crecimiento. La meta de la Provincia es que las localidades puedan ampliar sus herramientas de promoción y consolidar propuestas capaces de generar actividad económica y nuevas oportunidades en cada región.

De esta forma, se busca mejorar la calidad de vida de las comunidades y reafirmar el posicionamiento de Neuquén como un destino sustentable, preparado y competitivo