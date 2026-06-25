Sovbrana, la marca patagónica que reinterpreta la sastrería femenina

El poder y la feminidad pueden ser grandes aliados. Y eso Sovbrana lo tiene claro. Su creadora, Victoria Bellabarba quiso transmitir esta sinergia desde el nacimiento de la marca y así se materializó la primera cápsula, entre sastrería clásica, detalles románticos y una mirada profundamente personal.

Victoria vive actualmente en General Roca, pero sus inicios en el mundo de la moda se remontan a Buenos Aires, donde trabajó como actriz y modelo. Hoy se define como empresaria y lanzó Sovbrana: “No es solo una marca de ropa. Mi idea es que quien adquiera una pieza forme parte de una historia y de un universo creativo que recién empieza”, explica.

La primera cápsula de la firma está inspirada en mujeres activas, independientes y decididas. Blazers, pantalones de corte sastre y camisas con detalles delicados conviven en una propuesta que busca equilibrar dos energías: la firmeza y la sensibilidad. “Me interesaba unir la fuerza del trabajo con una feminidad más sutil. Una mujer fuerte, pero sin perder la delicadeza”, resume.

Para materializar su visión trabajó junto a un equipo integrado por diseñadoras y talleristas que transformaron sus ideas en prendas concretas. Ella participó en la selección de cada detalle: desde los cortes hasta los botones, las texturas y las telas.

La búsqueda de materiales fue uno de los ejes centrales del proyecto. Lejos de seguir tendencias pasajeras, prioriza géneros de calidad, con personalidad y, en muchos casos, difíciles de conseguir. Algunas de las telas elegidas alcanzaron para confeccionar apenas unas pocas prendas, convirtiendo ciertas piezas en ejemplares únicos.

La paleta de colores acompaña esa filosofía. Tonos tierra, verdes, marrones y neutros dominan la colección, en una apuesta por la atemporalidad y la versatilidad. “Quería que todas las prendas combinen entre sí. Las piezas se pueden mezclar y combinar. Además, son para usar en cualquier momento», señala, una característica clave para su vigencia en el tiempo.

Aunque actualmente reside en General Roca y participa de la dirección de una empresa familiar, la producción de la cápsula se realizó en Buenos Aires, ciudad donde vivió durante ocho años y construyó gran parte de sus vínculos profesionales.

El proyecto ya tiene en marcha una próxima colección de verano, que mantendrá el ADN de la sastrería aunque incorporará nuevos colores y una impronta más fresca.

Mientras la tienda online se encuentra en desarrollo, las prendas ya pueden adquirirse a través de las redes sociales de la marca y en eventos especiales donde Victoria presenta personalmente cada creación. Porque, como resume el lema que acompaña a la firma, Sovbrana propone “una nueva forma de ser soberana”.