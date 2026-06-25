Desmantelaron un kiosco narco en Cipolletti: secuestraron cocaína y marihuana y detuvieron a cinco personas

Efectivos especializados intervinieron en una vivienda donde se secuestraron sustancias, dinero y elementos vinculados a la causa.

Una investigación desarrollada durante dos meses por la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti permitió desarticular un punto de venta de drogas que funcionaba en el barrio Nuevo. El operativo concluyó con el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión y teléfonos celulares, además de la detención de cinco personas.

El procedimiento fue el resultado de una pesquisa que se extendió durante varias semanas y que incluyó tareas de vigilancia, seguimiento y recopilación de pruebas. Según informaron fuentes policiales, los investigadores lograron documentar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes, lo que permitió avanzar con una orden judicial sobre el domicilio sospechado.

Una investigación que se extendió durante dos meses

La causa comenzó cuando personal especializado reunió información que indicaba la posible existencia de actividades vinculadas al narcomenudeo en un sector del barrio Nuevo.

A partir de esos primeros indicios, se puso en marcha una investigación orientada a corroborar la hipótesis. Durante ese período, los efectivos realizaron observaciones, analizaron movimientos y recopilaron distintos elementos probatorios que fueron incorporados al expediente.

De acuerdo con la información oficial, el trabajo permitió documentar maniobras presuntamente relacionadas con la venta de drogas al menudeo. Todo el material reunido fue presentado ante la Justicia Federal, que autorizó el allanamiento de la vivienda investigada.

Qué encontraron durante el allanamiento

El operativo fue realizado de manera conjunta por efectivos de Toxicomanía y Leyes Especiales y personal del grupo especial COER.

Al ingresar al inmueble, los investigadores hallaron dosis de cocaína ya fraccionadas para su comercialización y marihuana acondicionada para la venta. También secuestraron balanzas digitales de precisión, utilizadas habitualmente para el pesaje de sustancias, y una suma de 643 mil pesos en efectivo.

Además, se incautaron teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para profundizar la investigación.

Los hallazgos reforzaron las sospechas que habían dado origen a la pesquisa y aportaron nueva evidencia sobre la actividad que, según la acusación, se desarrollaba en el lugar.

Cinco personas detenidas

Como resultado del procedimiento, cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La investigación estuvo supervisada por el fiscal federal Francisco Iglesia Frezzini, quien intervino desde las primeras etapas del expediente. Según se informó, el trabajo coordinado entre la Fiscalía y los equipos especializados de la Policía de Río Negro fue determinante para reunir las pruebas que permitieron concretar el allanamiento.

El operativo representa una nueva intervención contra la venta minorista de drogas en Cipolletti y se suma a otros procedimientos impulsados en la región para combatir el narcomenudeo mediante investigaciones prolongadas y la recolección de evidencia judicial.