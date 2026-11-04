Todo listo para la 23ª edición del ASICS K42 en Villa La Angostura: cinco modalidades y el Nacional Másters

La 23ª edición del ASICS K42 de Villa La Angostura está a la vuelta de la esquina. Es la maratón de montaña pionera en Sudamérica y, como siempre, promete emociones. Serán cinco modalidades y, por segundo año consecutivo, sede del Campeonato Nacional de Atletas Másters, con premiación para los corredores mayores de 35 años en cada una de sus categorías.

El paradisíaca villa neuquina está lita para recibir, desde este jueves 5 de noviembre, a miles de corredores que arriban con el objetivo de cruzar el arco de llegada con el Cerro Bayo como gran protagonista.

El marco de esta edición será espectacular, con nieve en gran parte del recorrido, especialmente en el circuito de 42 kilómetros, y un clima típico de montaña. Se esperan nevadas este miércoles a la noche, aunque igualmente confían en hacer cumbre en el Bayo.

Por 13º año consecutivo, el Banco de la Nación Argentina estará presente en la carrera. Volverán a encontrarse los Puntos de Aliento BNA, ubicados en el Complejo La Piedra, el Refugio 1500, la base del Cerro Bayo y la llegada.

Al igual que en 2025, el ASICS K42 fue designado por la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina (CAMRA) como sede del Campeonato Nacional de Atletas Másters. La competencia contará con un pelotón de elite competitivo, que buscará conquistar el podio en cada una de las categorías.

A ellos se sumarán destacados corredores de todo el país, que arribarán nuevamente a Villa La Angostura en busca del primer lugar y de un premio mayor: los ganadores de la clasificación general de los 42 kilómetros viajarán al Canarias K42 Anaga Marathon, en las Islas Canarias, España, que se disputará del 4 al 6 de diciembre y celebrará su 15ª edición en este 2026.

Los protagonistas

Este año estarán en la línea de largada los ganadores de la edición 2025: Luis Valle Barrientos (Chile) y y la bonaerense Fernanda Martínez. También participarán Joaquín Narváez (campeón sudamericano 2024), Ignacio Reyes (segundo argentino en el Maratón de Buenos Aires), Diego Simon, Ezequiel Pauluzak, Javier Carriqueo y Gabriel Santos Rueda, quien nuevamente llega desde España.

Fernanda Rodríguez y Luis Valle Barrientos, los ganadores de la edición 2025.

También serán de la partda Hugo Rodríguez, Lucas Báez, Félix Sánchez, Javier Mariqueo, Patricio González, Sol Andreucetti, Silvia González Victorica, Roxana Flores, Roxana Preussler, Gabriel Muñoz, Marcelo Del Collado, Florencia Iuorno, Vanina Nimis, Anabella Mignino, Zoe González, Facundo Redolatti, Genaro Crisostomo, Kevin Duré, Maira Mardones y Ruth Oñate, entre otros.

Las distancias

Este año se realizarán las cinco modalidades competitivas, al igual que en 2025. El viernes 6 de noviembre será el turno de los 21 kilómetros, una distancia que debutó en la edición pasada y que propone un recorrido exigente y veloz.

El sábado, a partir de las 9, largarán los participantes del K42 y de las postas 2×21; a las 10:30 será el turno de los 10K. Los corredores de GrandK (21 + 42 kilómetros) participarán ambos días, completando cada una de las distancias correspondientes.

El Campeonato Nacional de Atletas Másters incluirá a corredores y corredoras de las tres distancias principales: 10K, 21K y 42K. Las categorías estarán divididas cada cinco años (+35, +40, +45 y así sucesivamente hasta +90), tanto para hombres como para mujeres. Se tendrá en cuenta la edad al inicio del evento (5 de noviembre) y se premiará a los tres primeros corredores y a las tres primeras corredoras de cada categoría.

La Expo abrirá sus puertas este jueves 5 de noviembre y estará ubicada en el Gimnasio Barbagelata (CEF 7, Los Maquis 300). Contará con stands de diferentes emprendimientos, donde los corredores podrán encontrar todo lo necesario para prepararse y abastecerse antes de la competencia.

Los horarios de acreditación, largadas y premiación se pueden consultar en el Manual del Corredor, disponible en la web del evento. La largada y la llegada de todas las distancias estarán ubicadas sobre la calle Cerro Bayo, junto a la Expo.

Info y fotos: Patagonia Eventos