Guillermo Coppola rechazó una oferta de más de 8.000 dólares por su balcón: el insólito motivo

Guillermo Coppola volvió a sorprender con una de sus particulares anécdotas. Esta vez, el exrepresentante de Diego Maradona reveló que recibió una importante oferta en dólares para alquilar el balcón de su departamento en Palermo durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el próximo 9 de noviembre.

La propuesta llegó de parte de dos cadenas de televisión de Emiratos Árabes Unidos, interesadas en transmitir la ceremonia religiosa desde una ubicación privilegiada. Sin embargo, el empresario decidió rechazar el ofrecimiento y explicó los motivos de su inesperada decisión.

Cuánto dinero le ofrecieron a Guillermo Coppola por su balcón

Coppola vive desde hace 41 años en un departamento ubicado sobre la avenida del Libertador, frente al Monumento de los Españoles, donde está previsto que el pontífice encabece una misa multitudinaria el lunes 9 de noviembre.

La ubicación de su vivienda despertó el interés de medios internacionales que buscaban instalar sus cámaras para transmitir el acontecimiento.

Durante una entrevista en el programa ¿La ves?, de TN, el empresario contó que recibió una propuesta económica de una señal de Dubái. Ante la consulta sobre si el ofrecimiento superaba los 8.000 dólares, respondió afirmativamente, aunque no precisó la cifra exacta.

Fiel a su estilo, Coppola explicó que el dinero no le resultó lo suficientemente tentador como para ceder su balcón.

Por qué Guillermo Coppola rechazó la oferta para ver al papa León XIV

Más allá del dinero, el exrepresentante de Maradona aseguró que tomó la decisión porque quiere disfrutar de la visita del Papa junto a sus cuatro hijas, familiares y amigos.

En lugar de convertir su departamento en un espacio de transmisión televisiva, planea organizar una reunión íntima para compartir la jornada.

“Rechacé la oferta de plano, no viene nadie”, afirmó durante la entrevista.

Además, explicó que también recibió consultas de medios argentinos, pero prefirió no aceptar ninguna para evitar diferencias entre los interesados.

La idea es sencilla: compartir una picada, disfrutar de la compañía de sus seres queridos y observar la ceremonia desde su casa.

El balcón de Coppola que también fue protagonista con Franco Colapinto

No es la primera vez que el departamento de Guillermo Coppola despierta interés por su ubicación.

El empresario recordó que durante una exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires sí había llegado a un acuerdo económico para permitir que utilizaran su balcón.

Sin embargo, aseguró que esta vez la situación es diferente por el significado que tiene para él la llegada del pontífice.

La visita de León XIV marcará el regreso de un papa a la Argentina después de casi cuatro décadas, un acontecimiento que genera una enorme expectativa.

Cuándo será la misa del papa León XIV en Buenos Aires

De acuerdo con la información difundida sobre la visita, el papa León XIV encabezará una misa el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 11:30, en un escenario montado frente al Monumento de los Españoles, en Palermo.

El lugar elegido explica el interés que despertó el departamento de Coppola, ubicado en uno de los sectores con mejor vista hacia el espacio previsto para la celebración.

Pero el empresario ya tiene tomada su decisión: no habrá cámaras internacionales ni alquileres millonarios en su balcón. Ese día, el lugar estará reservado para su familia y sus amigos.