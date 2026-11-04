Nelson Castro le salvó la vida a una pasajera cuando viajaba a Roma para cubrir la gira del papa León XIV

El periodista y médico Nelson Castro asistió de urgencia a una pasajera que sufrió una grave descompensación cardíaca en pleno vuelo rumbo a Roma. La mujer estuvo al borde de un paro cardíaco y logró ser estabilizada gracias a la intervención del conductor.

Castro viajaba a Italia para integrar la comitiva de periodistas que acompañará al papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. La situación ocurrió durante la escala en Río de Janeiro, donde la pasajera fue atendida.

Nelson Castro contó cómo fue la emergencia cardíaca durante el vuelo a Roma

La pasajera sufrió un bloqueo cardíaco severo que puso en riesgo su vida. Ante la gravedad del cuadro, Castro explicó que, si el episodio hubiera ocurrido sobre el océano Atlántico, habría tenido que pedirle al comandante que regresara a Río de Janeiro.

“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, relató el periodista.

Imagen ilustrativa.

La mujer presentaba una presión arterial de apenas 60/30, un registro que daba cuenta de la gravedad de su estado. Castro intervino para estabilizarla y permitir que posteriormente recibiera atención médica en tierra.

La pasajera fue trasladada de urgencia a un hospital tras la asistencia

“La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, explicó el conductor de Radio Rivadavia.

Finalmente, la pasajera fue trasladada en ambulancia a un centro de salud, donde quedó a cargo del personal médico para continuar con la atención.

El papa León XIV llega este domingo a Argentina. Foto: Vatican News.

Después de lo ocurrido, Castro compartió un mensaje sobre la situación que le tocó atravesar: “¡Viaje con trabajo médico a bordo. Vamos!».

El periodista tiene una doble trayectoria profesional: además de su extensa carrera en los medios de comunicación, es médico neurólogo.