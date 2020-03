Muchos beneficios, pocos servicios

Desde octubre del 2019 estoy solicitando la conexión de gas a mi casa; el miércoles 18 de marzo tuve la suerte de que Camuzzi hiciera la inspección final de mis instalaciones, pero como había una pérdida en las conexiones, que solucioné el mismo día, el 25 de marzo no tengo gas aún.

Respetando las normas de cuarentena, voy a comer y bañarme a casa de mi hija y regreso todos los días a mi casa helada. Hice un reclamo formal al Centro de atención al cliente de Camuzzi n° 8590, y me respondieron que no existe ningún trámite ingresado con mi solicitud y entonces no comprendo cómo se manejan si ya hicieron 2 inspecciones en mi casa. Solicito por este medio que además de cobrar sumas exorbitantes por el servicio, también brinden un servicio responsable, más sabiendo que hay aún mil ochocientas treinta vecinos sin gas aún en Junín de los Andes.

Liliana Sobrero

DNI:11.557.947

Junín de los Andes