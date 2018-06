Enzo Pérez, el elegido para reemplazar a Lanzini

Pérez, nacido en Maipú, Mendoza, se impuso en la elección de Sampaoli por sobre otros candidatos a completar el plantel en una posición similar a la que desempeñaba Lanzini, entre ellos Leandro Paredes, Pablo Pérez, Guido Pizarro y Diego Perotti.

“Si bien estaba de vacaciones, hace cuatro días que comencé un rutina que me recomendó el preparador físico de River para no perder estado físico. Lógicamente no es lo mismo que estar en competencia, pero me sirvió y ahora viajaré a Rusia para ponerme a las órdenes del entrenador e intentar hacer las cosas bien para serle útil al equipo”, comentó el mediocampista, quien partirá a Moscú esta noche y llegará pasado el mediodía de este domingo.

La citación de Pérez fue dada a conocer por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su cuenta oficial en la red social Twitter y acabó con las especulaciones sobre quién sería el elegido por Sampaoli.

“El volante Enzo Pérez será el futbolista que reemplazará a Manuel Lanzini en la convocatoria”, fue el escueto comunicado de la AFA para confirmar lo que se intuía en las horas previas, ya que una fuente cercana al cuerpo técnico le había adelantado a Télam en Barcelona que el nombre saldría entre el mendocino y Guido Pizarro, el mediocampista surgido en Lanús que pasó por Tigres de México y luego recaló en el Sevilla de España, club en el que fue dirigido por Sampaoli antes de sumarse el seleccionado nacional.