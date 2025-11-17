Erick Goldschmidt, de «Viajo Contigo»: el youtuber que quiere enamorar a los brasileños con Neuquén

El murmullo del auditorio del Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, en plena Isla 132 de Neuquén capital, bajó de golpe cuando apareció en escena un brasileño sonriente, de hablar rápido y mirada curiosa. La sala estaba llena, representantes del turismo, emprendedores, funcionarios, estudiantes que participaban del 1º Congreso Provincial de Turismo.

Quién es Erick Goldschmidt de «Viajo Contigo»

Erick Goldschmidt, periodista, empresario turístico y protagonista del canal de YouTube “Viajo Contigo”, se acomodó el micrófono, miró la pantalla donde lo esperaba una foto del volcán Copahue y largó sin preámbulos: si un destino quiere conquistar al mundo, debe contar bien su historia.

Lo dice desde un lugar privilegiado. A los 9 años, su padre, productor de videos en San Pablo, vendió todo, compró una casa rodante y los arrancó, con su compáñerra y sus hijos de 7 y 9 años, a un viaje que se convertiría en destino familiar. “No nos veía crecer. Entonces cambió de vida. De salir algunos días de vacaciones pasamos a vivir cuatro años en la ruta”.

Es uno de los creadores más influyentes de Brasil en materia de viajes y experiencias locales. Gentileza.

Cuatro años donde las tareas se hacían con el traqueteo del motor y la geografía se aprendía con los pies. “En Comodoro Rivadavia estuvimos dos meses porque la casa rodante se rompió”, recuerda, como si todavía pudiera sentir el viento patagónico pegándole en la cara. “Yo fui a la escuela. Aprendí a cantar el himno argentino”, cuenta orgulloso, como quien sumó una patria nueva sin darse cuenta.

Ahí comenzó a entender que Latinoamérica era un tesoro mal contado. “Sudamérica tiene todo, nieve, volcanmes, playas, fauna, paisajes. Pero hay que mostrarlo”. El niño que descubrió el sur a fuerza de imprevistos creció, fue a la universidad y se alejó un rato de la carretera. “Mi padre me dijo que había que parar porque empezabamos a estudiar”. Pero la ruta siguió llamando. Hasta que en 2007 retomaron el viaje con una idea que entonces sonaba a locura: vender destinos turísticos usando videos cuando la industria insistía en blogs y folletos. “Todos querían blogs. Nosotros apostamos a YouTube”.

Tuvo una infancia nómade, recorriendo Sudamérica en familia. Gentileza.

A partir de ahí, el mapa se volvió infinito. “Lo nuestro siempre fue mostrar experiencias locales. Si vas a París, obvio que vas a la Torre Eiffel. Pero también querés hablar con un parisino, saber qué siente”, explica, mientras el auditorio asiente como si ya entendiera lo que viene. Siguiendo esa lógica, recorrieron Medio Oriente, se metieron en zonas de riesgo, buscaron los pliegues desconocidos de grandes postales. “Cuanto más curioso, mejor”.

Pero su último flechazo lo encontró mucho más al sur: Neuquén. Hace apenas dos meses aterrizó en la cordillera y todavía habla como si estuviera con la nieve fresca bajo los zapatos. “Caviahue y Copahue… ¡Maravillosos!”, dice sin medida. “La cascada, el volcán, el lago.” El entusiasmo le sube por la voz. “Comí empanadas de trucha todos los días. La gente es buenísima. Y me preguntaba ¿Cómo traigo a los brasileños a Neuquén? Es un lugar encantador”.

Lo que más lo deslumbró fueron las termas dentro del volcán. “De noche estaba frío, pero hermoso. Algo completamente diferente. Eso hay que compartirlo”, afirma, casi como una orden creativa. También pasó por San Martín de los Andes, un clásico para los brasileños, pero insiste: “Los que ya vienen a Argentina tienen que poder conocer más”.

La charla avanzaba sin pausas y el tono subía cuando hablaba del nuevo orden digital. “Mi novia cuando busca algo lo hace en Instagram o TikTok. Ya casi no usa Google”. Pero Erick enseguida refuerza que el contenido profundo todavía importa: “Un video en YouTube queda para siempre. Tengo contenidos de hace 12 años que son los más vistos. Y puedo desmembrarlos en clips para otras redes”.

Repite una palabra que podría ser su manifiesto: autenticidad. “Hay que ser diferente, no copiar. Mezclar fotos y videos, empezar con algo llamativo. Que la gente se quede. Inspirar. Ganar autoridad sobre el tema”. Sus manos se mueven como si editara la escena en tiempo real. Cuenta que usa inteligencia artificial y herramientas accesibles como Canva para editar. Pero se detiene para no crear falsas excusas: “Si la persona no tiene tiempo, la IA lo hace. Lo importante es estar presente. Las historias duran un día, pero tu contenido tiene que vivir más”.

Remarcó la autenticidad como clave para impactar en redes. Gentileza.

En la última parte, la pantalla se llena de imágenes de Neuquén capital: el río, la ciclovía, los árboles alineados como soldados de la modernidad. Él mira la postal costera y confiesa lo que muchos locales sienten, pero a veces no dicen: “Qué linda, limpia, verde. Me quedé con ganas de vivir aquí”. Una mujer en la tercera fila comenta en voz baja que nunca había pensado en su ciudad como destino. Otro empresario anota frenéticamente ideas: tours, videos, hashtags. La energía cambia. Erick no está vendiendo humo: está mostrando un espejo donde la provincia luce distinta, más internacional, más lista. Los aplausos finales lo envuelven en un abrazo que suena a bienvenida. Él sonríe como quien ya sabe que volverá. Porque tal vez, entre algoritmos, volcanes humeantes y empanadas de trucha, ya comenzó la segunda parte de su propia historia. Esa donde miles de viajeros brasileños abren YouTube, se enamoran de un paisaje inesperado y terminan tocando la arena negra de Caviahue, respirando azufre en Copahue o caminando una costanera patagónica que, como él, también aprendió a contar su encanto. Y ahí está el verdadero desafío: que Neuquén no solo sea hermosa, sino también irresistible al scroll.





Primer Congreso Provincial de Turismo

Reunió a más de 550 referentes del sector público y privado en el Centro de Convenciones Domuyo, en Neuquén capital.

El gobierno aseguró que el turismo dejó de ser actividad complementaria y se consolida como política de Estado.

Por eso Neuquén invertirá “cerca de un billón de pesos en 2025 en obras de infraestructura, con la misma previsión para 2026 y 2027”, anunció.