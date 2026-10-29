Buceaban por curiosidad y encontraron una huella de la historia mapuche bajo el agua

Todo comenzó cuando unos clientes cancelaron una salida de buceo en el lago Llanquihue en El Frutillar, en Chile. Los instructores decidieron salir de todos modos y mientras buceaban se toparon con una pared profunda de cancagua, una roca sedimentaria de origen volcánico, porosa, formada por la compactación y cementación de cenizas y material piroclástico, de unos 25 metros, que les llamó la atención. Entendieron que “ese punto del lago tenía potencial” y decidieron regresar.

“Nos organizamos un grupo de cinco buzos para emprender una segunda misión de buceo a fin de inspeccionar esa pared vertical en el sector norte del lago. ¿Qué tenía de especial? Una caída libre. Un corte a pique”, describió Francisco Marchant, un instructor de buceo de Puerto Varas Diving a diario RÍO NEGRO. Pero una vez más, el destino volvió a sorprenderlos al observar una balsa hundida en las profundidades del lago.

“Vimos una balsa de tronco, pero no tomamos dimensión de su significado. Solo la filmamos y continuamos buceando. Esa tarde, analizando las imágenes, decidimos enviarlas a un arqueólogo amigo que nos confirmó que se trataba de una balsa mapuche más conocida como wampo”, describió Marchant.

Los instructores enviaron la información a las autoridades de Chile y a un concejal que integra una comunidad mapuche. “Tuvimos una reunión oficial porque este hallazgo está protegido como bien nacional, aunque quedará en el lago. El paso siguiente es extraer una muestra de carbono (para determinar la antigüedad de materiales orgánicos)”, explicó. Sucede que esos materiales que han permanecido sumergidos tantos años son frágiles y de alguna forma, el agua favorece su conservación al limitar su exposición al oxígeno. Marchant recalcó que el objetivo es avanzar con “un museo subacuático” en ese sector de Los Bajos en El Frutillar.

El wampo que, en lengua mapuche, significa canoa elaborada a partir de un tronco ahuecado. Tiene unos 4 metros de largo por 50 centímetros de ancho y en la embarcación, entraban dos personas. Era utilizada por las comunidades mapuche para desplazarse por ríos y lagos y estiman que tiene alrededor de 150 años de antigüedad.

Los buzos de Puerto Diving Puerto Varas. Foto: gentileza

Este hallazgo arqueológico subacuático en Frutillar se suma a otro registrado en 2025 en la Región de Los Ríos. En esa oportunidad, se identificó una embarcación ancestral en el sector de Río Bueno, en el límite entre las comunas de La Unión y Lago Ranco. En ambos casos, las piezas aportan información sobre la navegación ancestral, las rutas de intercambio y la ocupación de estos territorios. La diferencia de este último descubrimiento es que fue subacuático, a unos 10 metros de profundidad en el lago Llanquihue, por parte de los buzos Ignacio Melo Vargas y Marchant.

¿Cuándo tomaron consciencia de la importancia del hallazgo? Recién tres días después con la confirmación del arqueólogo. “Nos demuestra que había comunidades mapuche en el lago Llanquihue y que no fue colonizado por alemanes. Siempre se da esta discusión medio territorial en la zona, pero estos datos son contundentes”, respondió Marchant que tiene 41 años y llevo 10 practicando buceo.

El objetivo del grupo es seguir explorando el lago Llanquihue, como lo hacen desde hace 5 años. “Esto es como un sueño de niños: nos gusta el buceo pero va más allá. La curiosidad nos va llevando. Queremos concretar la vuelta al lago buceando para encontrar más cosas. Y todo esto nos abre la puerta para conseguir financiamiento para fomentar más exploraciones”, concluyó.

El Llanquihue, en la región de Los Lagos, entre las provincias de Llanquihue y Osorno, es el segundo mayor lago de Chile, con una extensión de 860 kilómetros cuadrados. Su profundidad no se conoce con certeza, pero se estima que tiene más de 350 metros. Está a una altitud de 70 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 290 kilómetros de Bariloche.