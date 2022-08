Alemania inauguró la primera flota de trenes de hidrógeno del mundo

Alemania inauguró ayer una línea ferroviaria que funcionará íntegramente a base de hidrógeno, una «primicia mundial» y todo un avance para descarbonizar el transporte por ferrocarril, más allá de la dificultad de acceso a esta novedosa tecnología.

Una flota de 14 trenes, vendidos por el grupo francés Alstom a la región de Baja Sajonia (norte), remplazará las actuales locomotoras diésel para cubrir los 100 km de la línea que conecta las ciudades de Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde y Buxtehud, cerca de Hamburgo.

«Estamos muy orgullosos de poder explotar comercialmente esta tecnología, esto es una primicia mundial«, declaró el presidente de Alstom, Henri Poupart-Lafarge.



Los trenes de hidrógeno son una pista privilegiada para reducir las emisiones de CO2, y reemplazar el diésel, que sigue alimentando el 20% de los trayectos por ferrocarril en Alemania.

Los trenes de Alstom combinan hidrógeno almacenado a bordo con el oxígeno presente en el aire, gracias a una pila de combustible, que produce la electricidad necesaria para asegurar la tracción del convoy.

🌱 💦🚆 In Bremervörde geht das weltweit erste Netz mit Wasserstoffzügen im Passagierbetrieb an den Start! 14 Alstom Coradia iLint werden ab heute von @evb_ElbeWeser für die #LNVG eingesetzt & an der @Lindeplc Wasserstoff-Tankstelle versorgt.



Mehr: https://t.co/91fob6PjQJ pic.twitter.com/JBqvFA6fxA