Alemania incautó un mega yate del oligarca ruso Usmanov

Las autoridades alemanas incautaron un superyate ruso, propiedad del oligarca Alisher Usmanov, valorado en casi 600 millones de dólares, después de que el multimillonario fuera sancionado por la Unión Europea (UE).

Según informaron medios de prensa alemanes, Usmanov es uno de los empresarios rusos castigados esta semana por la UE en respuesta a la invasión de Ucrania y se justificó el accionar afirmando que se trata de «uno de los oligarcas preferidos» y supuesto «testaferro» del presidente Vladímir Putin.

Medios especializados en embarcaciones, describieron que el yate tiene una longitud de 156 metros y un peso de casi 16.000 toneladas, siendo el de mayor peso bruto y cuenta habitualmente con una tripulación de 96 personas.

Según Forbes, el empresario del sector del metal tiene una fortuna de más de 14.000 millones de dólares y que lo sitúa en el puesto 99 de la lista de grandes millonarios que elabora la revista.

Usmanov abandonó el puesto de presidente de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) tras ser sancionado por la UE. El oligarca sostuvo que fue un proceder injusto y que se basa en «un conjunto de alegaciones falsas y difamatorias» que dañan su «honor, dignidad y reputación empresarial».

Este miércoles, el equipo inglés de fútbol Everton anunció la cancelación de sus acuerdos comerciales con varias empresas rusas en las que participa Usmanov, quien tenía vínculos muy estrechos con el club.

_EFE, Forbes

