Asciende la cifra de víctimas en Brasil por las tormentas: 64 muertos y 9 desaparecidos

Al menos 64 personas murieron y 9 continúan desaparecidas por las fuertes lluvias en Juiz de Fora y Ubá, Brasil, que ya registran miles de evacuados y daños por inundaciones y derrumbes.

Según revelaron fuentes locales, en Juiz de Fora se contabilizaron 58 muertes, además de 7 desaparecidos, mientras que en Ubá hay 6 muertos y dos desaparecidos, según información oficial.

La alcaldía de Juiz de Fora decretó el estado de calamidad pública y suspendió las clases en toda la red municipal; el municipio de Matias Barbosa adoptó la misma medida, para agilizar el acceso a recursos federales y reforzar la emergencia.

Juiz de Fora concentra la mayor cantidad de víctimas tras las lluvias en Minas Gerais. (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Las precipitaciones se intensificaron desde la tarde del lunes y generaron inundaciones, deslizamientos de tierra y colapso de viviendas en barrios ubicados en zonas de cerros y laderas. Los resultados fueron daños millonarios en infraestructura y la movilización de miles de personas afectadas.

Según informó la alcaldía local, febrero ya es el mes más lluvioso de la historia local, con el doble de lo previsto, lo cual provocó que el río Paraibuna y otros arroyos se desbordaran y obligaran al cierre de puentes y de un paso subterráneo que conecta barrios con el centro. También se registraron caídas de árboles y calles bloqueadas por el agua.

Brasil: el operativo de rescate del Gobierno

Las operaciones de rescate del lugar se conformaron con equipos de emergencia, maquinaria pesada con retroexcavadoras, camiones y unidades caninas especializadas y entrenadas en la búsqueda de víctimas en áreas previamente delimitadas.

A su vez, sumaron técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que colaboran en el rastreo de señales de teléfonos móviles para intentar localizar a personas bajo los escombros.

Las autoridades locales mantienen un sistema de trabajo por turnos, que permite que las labores se desarrollen las 24 horas del día en las distintas zonas afectadas por deslizamientos de tierra, para poder localizar a las personas desaparecidas en el barro y agua.

Con información de NA