La Legislatura de Río Negro aprobó nuevas modificaciones en la Ley de Ministerios

Por amplia mayoría la Legislatura de Río Negro aprobó este viernes varias modificaciones en la Ley de Ministerios, entre las que se destacan la creación de la Secretaría de Estado de Juventud, Cultura y Deportes, el pase del área de Turismo al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, y «el diseño, implementación y consolidación de la identidad digital rionegrina» dentro del Ministerio de Modernización.

El debate estuvo centrado en la nueva Secretaría de Estado que fue definida como «una herramienta necesaria para el buen funcionamiento del Poder Ejecutivo» según explicó Marcelo Szczygol (JSRN) en el recinto.

El legislador recordó el «muy buen criterio» en la creación de la Agencia de Turismo de Río Negro y su pase al área de Desarrollo Económico porque «el turismo es la tercera fuerza económica del mundo» y se remarca «el perfil turístico acentuado en toda la provincia», mientras que la creación del área de Juventud es «un nuevo paradigma» porque «es la primera vez que vamos a tener un área que se dedique a la Juventud, al Deporte y la Cultura» y será «una solución y dará respuesta a muchos de los temas de los jóvenes».

Agregó que «es importante que exista porque tenemos una franja etaria de 15 a 30 años que no tienen una atención especializada en el Gobierno» y marcó como objetivos «garantizar los canales de participación», «dar respuestas interministeriales» y que sea «el lugar donde se canalicen todas respuestas».

Luego, Alejandra Mas (PJ-Nuevo Encuentro) recordó que «el organigrama provincial es una potestad del Gobernador» y «celebramos la creación de esta Secretaría de Estado porque estamos convencidos, como peronistas, que los jóvenes son sujetos de derecho pleno».

Sin embarco resaltó que «por nuestra experiencia valoramos y creemos que es necesario fortalecer el deporte comunitario y las actividades culturales que estén cerca de la gente». Mientras que su compañera de bloque Magdalena Odara pidió cambios en otras áreas de gobierno, entre ellas «separar Energía de Ambiente» y «jerarquizar el área de políticas relacionadas con la prevención y el combate a la violencia de género».

Daniel Belloso (PJ-NE) pidió al oficialismo que acepte «todos los aportes» porque «nos quedó un gusto a poco en la comisión, con los detalles ofrecido por Nahuel Astuti (secretario de Deportes) y dijo que la nueva estructura «tiene que ir de abajo hacia arriba».

Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) fue el único legislador que voto en contra porque «en tres años son tres Leyes de Ministerios: Es un abuso» que «demuestra una pérdida de rumbo» y «crean otra Secretaría de Estado para evitar la interpelación Legislativa».

Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) dijo que «cambiarlo lo puede cambiar todos los días, no hay mucha discusión sobre el tema» pero también planteó separar Energía de Ambiente porque «es importante diferenciar dos Secretarías que tienen objetos distintos» y Lorena Matzen (UCR) destacó que «reconozcan al turismo como una actividad productiva, porque genera empleo e inversiones», «todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado» y «darle lugar a la Secretaria de Estado de las juventudes porque busca generar condiciones para que los jóvenes se queden en la provincia».

José Berros (VcT) anticipó el acompañamiento mayoritario de su bloque pero cuestionó que «es la tercera vez que cambian Ministerios pero no vemos mejoras concretas», en tanto que Juan Murillo (Pro Unión Republicana) dijo que «el proyecto toca el equipo y parece que el partido no lo vamos ganando» pero sseñaló que «vamos a acompañar porque es la herramienta que nos pide el Ejecutivo para seguir gobernando lo que queda de este mandato», al tiempo que realizó un llamado de atención «para que el gobierno se siente a diagramar qué quiere hacer y con quién lo quiere hacer».

En el cierre del debate Facundo López (JSRN) sostuvo que «estamos reordenando el equipo, que es el mismo con diferentes prioridades» porque «no todo es lo mismo» y «tenemos que ir adecuándonos».

Las principales modificaciones en la Ley de Ministerios

El área de Turismo se incorpora al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo para «entender el poder de policía y fiscalización de la actividad turística de la provincia», «entender y supervisar la gestión de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR)» y «entender en todo lo relativo al Mercado Artesanal

de la provincia, de conformidad a lo dispuesto en ley F n° 4304 y sus modificatorias».

La nueva estructura de Juventud, Deporte y Cultura deberá «elevar al Gabinete Provincial propuesta fundada de estructura orgánica para el área a su cargo», mientras que el Poder Ejecutivo determinará «la distribución de personal y de bienes muebles e inmuebles» y las «readecuaciones presupuestarias».

Además, suma como nueva competencia del Ministerio de Modernización «la optimización de todos los procesos administrativos y el mejoramiento de los servicios a los ciudadanos mediante la innovación, la ciencia y la tecnología, así como el diseño, implementación y consolidación de la identidad digital rionegrina, incluyendo la planificación transversal, la mejora de la calidad regulatoria y la coordinación de política públicas orientadas al desarrollo y la inversión».

En el Ministerio de Desarrollo Humano agrega «la promoción y preservación de las expresiones tradicionalistas y de acervo cultural asociado», la «asistencia integral de personas con discapacidad», y «a las personas en situación de calle»; el diseño y «seguimiento de políticas públicas» destinadas a la «prevención, detección, asistencia, protección y restitución de derechos de las personas en situación de trata» y «en el diseño, asistencia, financiamiento, implementación y ejecución de acciones, programas y políticas» orientadas a la «inserción social y al desarrollo integral de las personas, con enfoque inclusivo, territorial y de derechos».



