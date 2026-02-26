El desastre de la tormenta en Brasil: confirman 46 muertos y 21 desaparecidos por las inundaciones
El temporal golpea con fuerza al estado de Minas Gerais. Juiz de Fora y Ubá registran al menos 46 víctimas fatales y miles de evacuados. Declararon el estado de calamidad pública y suspendieron clases tras inundaciones y deslizamientos.
Al menos 46 personas murieron y 21 permanecen desaparecidas por las fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en Brasil. El impacto se concentra en Juiz de Fora y Ubá, donde se reportaron víctimas, evacuados y daños por inundaciones y derrumbes.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, 40 de los fallecidos corresponden a Juiz de Fora y seis a Ubá. También hay 19 desaparecidos en la primera ciudad y dos en la segunda, de acuerdo con los datos oficiales difundidos este jueves.
Lluvias históricas en Minas Gerais y colapso urbano en Juiz de Fora
En Juiz de Fora, unas 3.000 personas quedaron sin hogar y otras 400 fueron evacuadas por riesgo de derrumbes. En Ubá, 26 personas quedaron sin vivienda y 178 fueron desalojadas de manera preventiva ante el avance del agua.
La alcaldía de Juiz de Fora decretó el estado de calamidad pública y suspendió las clases en toda la red municipal. El municipio de Matias Barbosa adoptó la misma medida para agilizar el acceso a recursos federales y reforzar la emergencia.
Las precipitaciones se intensificaron desde la tarde del lunes y generaron inundaciones, deslizamientos de tierra y colapso de viviendas en barrios ubicados en zonas de cerros y laderas. Según la alcaldía, febrero ya es el mes más lluvioso de la historia local, con el doble de lo previsto.
Desbordes del río Paraibuna y luto oficial por las víctimas
El río Paraibuna y otros arroyos se desbordaron y obligaron al cierre de puentes y de un paso subterráneo que conecta barrios con el centro. También se registró caída de árboles y calles bloqueadas por el agua.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad con las víctimas y con los equipos de rescate. El gobernador Romeu Zema decretó luto oficial por tres días en el estado, mientras continúan las tareas de búsqueda.
