Aseguran que Nicolás Maduro podría irse de Venezuela y que se le ofreció exiliarse ante una escalada de tensión con Estados Unidos

En medio de la escalada de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela hay versiones que aseguran que el presidente Nicolás Maduro podría irse del país. El mandatario Donald Trump confirmó que tuvo una conversación con su par del país caribeño. Un senador republicano sostuvo que se le ofreció al líder venezolano que se exilie.

Donald Trump confirmó charla con Nicolás Maduro

Donald Trump indicó el domingo que habló recientemente por teléfono con el mandatario Nicolás Maduro, quien denunció la preparación de una «agresión» por parte de Estados Unidos. Por ahora no se reveló el contenido de esa charla. «No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica», dijo Trump en declaraciones a bordo del Air Force One.

El senador republicano Markwayne Mullin en diálogo con CNN sostuvo que se le ofreció al mandatario venezolano la posibilidad de un exilio. « Le dijimos que podía ir a Rusia o a otro país”, señaló.

El legislador, quién es integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, sostuvo que “no se planea enviar tropas a Venezuela”. Además aseguró que la meta de Donald Trump es “proteger nuestras propias costas”.

El político argentino Carlos Ruckauf dijo anoche en La Nación+ que Maduro se iría en el «amanecer”. afirmó incluso que distintas cadenas de noticias colocaron cámaras en las colinas que muestran el Palacio de Miraflores porque “están esperando que caigan misiles”.

Venezuela pidió «detener esta agresión»

Según una carta de Maduro divulgada este domingo, Venezuela pidió a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la «agresión» de Estados Unidos.

«Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional», señala la misiva leída por la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un comité ministerial de la OPEP realizado virtualmente.

En la carta, Maduro advierte que Estados Unidos pretende derrocarlo y apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.

Una acción militar desde el norte «pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y el mercado mundial», sostiene.

Aunque Trump no ha amenazado públicamente con usar la fuerza contra Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano «por tierra» comenzarían «muy pronto».

Trump advirtió el sábado que el espacio aéreo de Venezuela debería considerarse «cerrado en su totalidad», una semana después de que Washington emitiera una alerta aérea que pedía a las aerolíneas extremar las precauciones ante el incremento de la actividad militar en la zona.

Venezuela revocó los permisos operativos de seis aerolíneas que suspendieron sus vuelos para acatar la alerta estadounidense y posteriormente tildó los comentarios de Trump como una «amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo».

La advertencia provocó la suspensión de un programa de vuelos especiales de repatriación para venezolanos deportados de Estados Unidos. La vicepresidenta anunció un operativo especial ordenado por Maduro «para el retorno de los venezolanos varados en otros países», además de «facilitar los itinerarios de salida» para quienes deban salir del país.

Los vuelos programados para este fin de semana en el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, se han completado sin inconvenientes pese al comentario de Trump.

AFP, AP y La Nación