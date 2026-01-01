Tragedia de Año Nuevo en Suiza: 40 muertos tras una explosión en un bar de un centro de esquí

Un inicio de año trágico sacude a los Alpes. Un incendio de grandes proporciones en un bar de la exclusiva estación de esquí de Crans Montana, enSuiza, dejó durante la madrugada de este jueves un balance preliminar de cuarenta muertos y aproximadamente cien personas heridas.

El comandante de la Policía Cantonal, Frederic Gisler, confirmó que el siniestro comenzó tras una fuerte deflagración que destruyó los ventanales y la fachada del establecimiento. Aunque las autoridades descartaron un atentado terrorista, el escenario es desolador: los equipos de rescate aún trabajan en el lugar y los hospitales de la región del Valais se encuentran en estado de alerta máxima.

Incendio devastador en Suiza: ¿qué provocó la tragedia que mató 40 personas en un bar?

Aunque la policía mantiene la causa oficial bajo la carátula de «desconocida», los peritos ya centran sus sospechas en un factor humano. Según el relato de testigos y fuentes locales, el origen del fuego habría sido el uso de material pirotécnico dentro del establecimiento, una imprudencia que resultó fatal.

La tragedia ocurrió en un contexto de máxima concurrencia: a la medianoche, el local se encontraba colmado de turistas de diversas nacionalidades que asistían a un concierto programado para recibir el nuevo año. Esa atmósfera cosmopolita y festiva es lo que explica la magnitud de la escena, con un salón repleto que se transformó en una trampa mortal en cuestión de segundos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, en contacto permanente por la cercanía con la frontera, advirtió que el proceso de identificación de los cuerpos será «complejo y prolongado» debido a la severidad de las quemaduras.

«Es altamente probable que tengamos que lamentar el fallecimiento de numerosos ciudadanos extranjeros», reconoció Gisler. La estación de Crans Montana es un punto de encuentro para la élite europea y esquiadores de todo el mundo, lo que anticipa un impacto diplomático de escala internacional.