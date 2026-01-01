Tragedia en un centro de esqui de lujo en Suiza: investigan pirotecnia prohibida tras la explosión que dejó 40 muertos

La investigación sobre la explosión en la estación de esquí de Crans-Montana, que se cobró la vida de 40 personas, apunta a una combinación fatal: clima extremo y negligencia humana. El estallido ocurrió en el subsuelo de un local donde se celebraba un evento musical de Año Nuevo, transformando la fiesta en una de las mayores catástrofes recientes en los Alpes suizos.

La principal hipótesis de la fiscalía es el uso indebido de fuegos artificiales en un espacio cerrado. El dato clave es que el municipio había prohibido expresamente la pirotecnia debido a las condiciones meteorológicas críticas, indicó El Mundo.

«Todo apunta a un accidente»: la voz de la Policía tras la tragedia en el lujoso centro de esquí

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades descartaron de plano un ataque terrorista. «Se produjo una explosión cuyo origen aún se desconoce», declaró Gaetan Lathion, portavoz de la policía cantonal. Por su parte, la fiscal general Beatrice Pilloud fue contundente: «Todo apunta a un accidente».

Los peritajes preliminares confirmaron que, más allá del fuego inicial, no se hallaron artefactos explosivos ni rastros de intencionalidad criminal.

El relato de los testigos de la tragedia en Suiza: «Vimos cuerpos en bolsas de plástico»

El estallido en el sótano generó escenas de pánico absoluto. Testigos que se encontraban en las inmediaciones describieron el minuto a minuto del desastre:

Turistas italianos: «Escuchamos la explosión y corrimos a ayudar. Los rescatistas pedían mantas y sábanas desesperadamente. Ya había cuerpos en bolsas de plástico», relataron al medio Corriere della Sera.

Testigos locales: «Fue muy rápido. Primero el estallido, después el humo y los gritos. La gente se empujaba para salir; algunos querían volver a entrar a buscar amigos en medio de las llamas».

Rescate masivo y hospitales al límite en Suiza

El comandante de la Policía, Frédéric Gisler, confirmó que los heridos sufren quemaduras graves y traumatismos por el colapso del edificio. La respuesta de emergencia fue total:

Helicópteros de la empresa Air-Glaciers volaron toda la noche. Prácticamente, todos los helicópteros de rescate de Suiza e incluso unidades de Italia estuvieron activos.

Los heridos más críticos fueron derivados a centros especializados en quemaduras de Zúrich y Lausana. El sistema está tensionado. Médicos de emergencias pidieron a la población no realizar actividades de riesgo para no saturar aún más las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que están a tope.

Actualmente, el centro de esquí de Crans-Montana está acordonado. La policía estableció una «no-fly zone» (zona de exclusión aérea) para garantizar que los helicópteros médicos puedan operar sin interferencias. Se habilitó una línea de atención para familiares mientras se espera un nuevo parte oficial sobre el estado de los heridos.