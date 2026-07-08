Donald Trump ordenó otra ofensiva contra Irán luego del quiebre de la tregua en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos llevó a cabo otra ronda de ataques contra Irán este miércoles, horas después de que el presidente Donald Trump dijera que los recientes ataques iraníes contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.

Estados Unidos volvió a atacar posiciones iraníes

Funcionarios militares afirmaron en una publicación en redes sociales que los ataques tenían como objetivo «degradar aún más» la capacidad de Irán «para amenazar la libertad de navegación» en el estrecho.

Esta acción se produce apenas un día después de que el ejército estadounidense atacara diversos emplazamientos militares e instalaciones portuarias tras el ataque iraní contra varios buques mercantes frente a las costas de Omán.

La publicación en redes sociales decía que Estados Unidos «responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques mercantes y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional vital».

Los medios estatales iraníes informaron de explosiones en varios lugares, entre ellos la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el estrecho, Sirik, otra ciudad costera del sur, y Bushehr, donde se encuentra el complejo de la central nuclear de Irán.

Un día antes, la televisión estatal iraní informó que ocho miembros de las fuerzas aéreas y navales del Ejército murieron en Bandar Abbas y Bushehr.

Horas antes, Trump había dicho que Estados Unidos «probablemente los atacaría con fuerza de nuevo esta noche» y había añadido que los últimos enfrentamientos no darían lugar a una acción militar «a largo plazo».

“Todo lo que suceda, sucederá muy rápido”, dijo Trump, aunque también había sugerido que el ejército estadounidense podría “simplemente terminar el trabajo”.

AP