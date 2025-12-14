Balotaje en Chile: Gabriel Boric votó por última vez como presidente y descartó que sea un plebiscito a su gestión

Chile vota este domingo en un país polarizado entre José Antonio Kast, el candidato más a la derecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años y Jeannette Jara, que representa a la izquierda y el oficialismo. Luego de votar en el balotaje, el presidente Gabriel Boric descartó que esta elección «se trate de un plebiscito al Gobierno«.

Qué dijo Gabriel Boric sobre el balotaje en Chile

“Hoy llamaré a quien resulte ganador del balotaje y mañana la o lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso, que en Chile es relativamente largo”, indicó el presidente.

Y agregó: “Quiero realizar un llamado a la ciudadanía, invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos cuatro años. La democracia se cuida todos los días, pero en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación”.

José Antonio Kast sobre el balotaje en Chile

Los sondeos señalan como favorito a José Antonio Kast, un abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Su rival Jeannette Jara, es una abogada de 51 años, exministra de Trabajo, que promete subir el sueldo mínimo y defender las pensiones.

Kast repite una y otra vez que «el país se cae a pedazos». Este es su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narcotráfico, que se aleja del «milagro económico» que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

Un 63% de los chilenos afirman que el crimen y la violencia son su mayor preocupación, seguidos por el bajo crecimiento económico, según el último sondeo Ipsos de octubre.

Expertos señala, sin embargo, que la percepción del miedo en Chile es mucho mayor de lo que indican las cifras reales de criminalidad.

Los homicidios se duplicaron en la última década, aunque están en baja hace dos años. No obstante, hay un alza de crímenes violentos como el secuestro y la extorsión, de la mano de la llegada al país de bandas venezolanas, colombianas y peruanas, como el Tren de Aragua.

El gobierno izquierdista de Gabriel Boric, un exlíder estudiantil que llegó al poder tras las masivas protestas de 2019, fracasó en reformar la Constitución de Pinochet y eso «le quitó todo el piso político», estimó Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

AFP