Cruzar a Chile hoy: guía completa sobre pasos, horarios y documentación necesaria

Si tenés planeado cruzar la cordillera este viernes 12 de diciembre 2025, atención al parte oficial. Vialidad Nacional actualizó el estado de las rutas y los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro.

El dato clave:

Pino Hachado y Cardenal Samoré se encuentran habilitados y con circulación normal.

Si vas a salir a la ruta, chequeá el pronóstico:

Se mantienen los períodos ventosos en toda la región especialmente por las tardes durante el fin de semana y lunes. En Cordillera algunas lluvias y neviscas en montaña. Ingresa aire frío durante el fin de semana con descenso de la temperatura en el norte de la Patagonia. Aire más cálido la próxima semana con ascenso de la temperatura.



Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, viernes 12 de diciembre 2025

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy , la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados y barro. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Zonas con animales sueltos. Posible

caída de piedras en el km 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Sectores poceados. Portación obligatoria de cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y lascondiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este viernes 10 de diciembre

Períodos ventosos en toda la región especialmente por las tardes durante el fin de semana y lunes.

Se mantienen las condiciones en la semana.

En Cordillera algunas lluvias y neviscas en montaña.

Ingresa aire frío durante el fin de semana con descenso de la temperatura en el norte de la Patagonia.

Aire más cálido la próxima semana con ascenso de la temperatura.





Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile hoy, viernes 10 de diciembre

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: